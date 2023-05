Cannes, quanto vale la Palma d’Oro?

Stasera sarà consegnata la prestigiosa Palma d’Oro, il premio principale del Festival di Cannes, uno dei riconoscimenti più ambiti e prestigiosi nel mondo del cinema. Ogni anno, registi, attori e professionisti del settore si contendono questo prestigioso premio, che rappresenta un riconoscimento di eccellenza e un trampolino di lancio per le opere cinematografiche.

La 75ª edizione del Festival di Cannes presenta 21 film in lizza per la Palma d’Oro, tra cui tre film italiani. Il presidente di giuria di quest’anno è il regista svedese Ruben Östlund, vincitore del premio nella precedente edizione con il film “Triangle of Sadness”. Östlund è affiancato da una giuria composta da rinomati professionisti del settore, tra cui la regista marocchina Maryam Touzani, l’attore francese Denis Ménochet, la sceneggiatrice e regista Rungano Nyoni, l’attrice americana Brie Larson, l’attore americano Paul Dano, lo scrittore afgano Atiq Rahimi, il regista argentino Damián Szifrón e la regista francese Julia Ducournau, vincitrice della Palma d’Oro nel 2021 con il film “Titane”.

I film italiani in competizione a Cannes

I tre film italiani in competizione per la Palma d’Oro sono “Club Zero” di Jessica Hausner, “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti e “Rapito” di Marco Bellocchio.

“Club Zero” è diretto dalla regista austriaca Jessica Hausner e presenta nel cast Mia Wasikowska e Sidne Babett Knudsen. Il film racconta la storia della signorina Novak (interpretata da Wasikowska), che si unisce allo staff di un collegio internazionale per insegnare l’alimentazione consapevole. Ciò che inizia come un semplice corso si trasforma in qualcosa di più profondo, dando vita al Club Zero.

Nanni Moretti, uno dei registi italiani più apprezzati, torna in concorso con il film “Il sol dell’avvenire”. Il film, che ha come protagonisti Margherita Buy, Silvio Orlando, Mathieu Amalric e lo stesso Moretti, esplora temi legati al cinema, alla politica e alle relazioni umane. Ambientato durante la rivoluzione ungherese del 1956, il film offre una riflessione sulla società e sulle sue trasformazioni.

Marco Bellocchio, dopo aver ricevuto la Palma d’oro alla carriera due anni fa, presenta il suo nuovo film “Rapito”. Il film racconta la storia vera di Edgardo Mortara, un bambino ebreo strappato alla sua famiglia per essere allevato da un cattolico sotto la custodia di papa Pio IX. Il cast include Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi e numerosi altri talentuosi attori italiani.

Quanto vale realmente la Palma d’Oro?

In termini di valore monetario, è stato stabilito attorno ai 20 mila euro, ma c’è altro, il suo valore è intrinsecamente legato al prestigio e all’esclusività che porta con sé. Il premio conferisce al film una maggiore visibilità, attirando l’attenzione dei distributori internazionali e aprendo le porte per la distribuzione in tutto il mondo. Questo può portare a maggiori incassi al botteghino e ad accordi di distribuzione redditizi.

Tuttavia, è importante sottolineare che la vera ricchezza della Palma d’Oro risiede nella sua eredità artistica. Questo premio è stato assegnato a film che sono diventati capolavori del cinema, opere che hanno lasciato un’impronta duratura nella storia cinematografica. Alcuni dei vincitori passati includono film come “Apocalypse Now” di Francis Ford Coppola, “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino e “Parasite” di Bong Joon-ho. La Palma d’Oro è un riconoscimento che si traduce in un patrimonio culturale, conferendo al film e al suo regista un posto d’onore nella storia del cinema.