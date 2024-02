Consulenti patrimoniali formati nel Campus Fideuram e certificati dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Questa l’onoreficenza ricevuta da 185 consulenti finanziari, in una giornata speciale e densa di significato per ognuno di loro. Vediamo tutto nell’analisi.

Fideuram punta sulle competenze

In particolare, la cerimonia di consegna dell’attestato di “Consulente Patrimoniale” tenutasi presso l’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha segnato un momento significativo per 185 professionisti provenienti da Fideuram e Sanpaolo Invest. Questi esperti hanno completato con successo il percorso di formazione offerto dal Campus Fideuram, dimostrando un impegno costante nel migliorare le proprie competenze nel settore finanziario.

Il percorso formativo

Il percorso formativo, articolato in corsi in aula e online, ha permesso ai partecipanti di acquisire una vasta gamma di conoscenze, focalizzandosi su cinque competenze cruciali per la figura del consulente finanziario. Attraverso moduli dedicati al modello di servizio, prodotti e servizi, professione, scenari e mercati, e strumenti operativi, i professionisti hanno affinato le proprie capacità per fornire consulenze di alta qualità e adattarsi alle dinamiche del mercato finanziario.

Il confronto tra esperti

La cerimonia nell’Aula Magna è stata caratterizzata dalla partecipazione di illustri relatori, tra cui esponenti accademici e dirigenti di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. I discorsi e le tavole rotonde hanno offerto un’opportunità preziosa per esplorare temi attuali legati all’Outlook di mercato e alle opportunità emergenti nel panorama finanziario.

La collaborazione con Cattolica

Il successo di questo programma formativo è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Campus Fideuram e Università Cattolica di Milano. La validazione dei percorsi di formazione e il mantenimento della certificazione sono garanzie dell’impegno costante verso eccellenza e aggiornamento continuo delle competenze.

Il futuro di Campus Fideuram

Con oltre 1.200 consulenti finanziari certificati finora, il Campus Fideuram continua a svolgere un ruolo cruciale nell’innalzare il livello di professionalità all’interno del settore finanziario. Attraverso proposte formative personalizzate e un’attenzione costante alle esigenze dei collaboratori, Fideuram e Sanpaolo Invest si pongono come punti di riferimento per la crescita professionale nel mondo della consulenza.

Fabio Cubelli, Condirettore Generale di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking ha così commentato: “Mi congratulo con ognuno dei nostri consulenti per il tempo e la dedizione nell’aver affrontato un percorso di studi così impegnativo. Un investimento importante su professionalità e futuro. Sono convinto che attività formative di questo livello possano contribuire a sviluppare cultura finanziaria nel Paese. Da parte sua Fideuram continuerà a investire su preparazione ed aggiornamento, con un’attenzione particolare sui percorsi d’inserimento dei giovani, il futuro della nostra azienda. Per farlo abbiamo in programma ulteriori importanti investimenti finalizzati ad aumentare la capacità ricettiva del Campus Fideuram, attraverso la disponibilità di nuove aule”.

Insomma, il percorso di certificazione dei consulenti proseguirà nei prossimi anni portando alla certificazione di nuovi “Consulenti Patrimoniali”. A testimonianza del fatto che il mondo della consulenza ha compreso quanto siano le competenze a poter far la diffrerenza nell’offrire al cliente un servizio di alta qualità e sempre più a 360°.