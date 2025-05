BTP più: via al secondo giorno di collocamento, il debutto è stato col botto

Mentre parte oggi il secondo giorno di collocamento del BTP Più, il bilancio del debutto è più che soddisfacente. Nel primo giorno di collocamento, il nuovo titolo di stato, pensato specificamente per i risparmiatori retail, ha catturato l’attenzione di oltre 160.000 sottoscrittori con ordini che hanno raggiunto la cifra impressionante di 5,6 miliardi di euro.

Dettagli dell’emissione

Il collocamento del BTP Più è iniziato lunedì 17 febbraio e si protrarrà fino alle ore 13:00 di venerdì 21 febbraio, salvo eventuali chiusure anticipate. I tassi cedolari minimi garantiti sono stati fissati al 2,80% per i primi quattro anni e al 3,60% per i successivi quattro anni. I tassi definitivi potrebbero essere confermati o rivisti al rialzo in base alle condizioni di mercato alla chiusura dell’emissione.

Questo nuovo strumento finanziario offre cedole nominali pagate trimestralmente e una scadenza complessiva di otto anni. Un aspetto particolarmente interessante è l’opzione di rimborso anticipato che gli investitori possono esercitare alla fine del quarto anno. In questo modo, i risparmiatori hanno la possibilità di rimborsare l’intero capitale investito o solo una parte, a seconda delle loro esigenze finanziarie.

Vantaggi fiscali

Il BTP Più presenta anche vantaggi fiscali significativi. Come per altri titoli di Stato italiani, il BTP Più beneficia di una tassazione agevolata al 12,5%, oltre all’esenzione dalle imposte di successione. Inoltre, fino a un investimento massimo di 50.000 euro, il titolo è escluso dal calcolo ISEE, rendendolo particolarmente attraente per i piccoli risparmiatori.

Questa nuova emissione si inserisce nella famiglia dei BTP Valore, che condividono la caratteristica delle cedole crescenti dopo il quarto anno. Ciò significa che gli investitori sono incentivati a mantenere il titolo fino alla scadenza per massimizzare i rendimenti. L’opzione di rimborso anticipato offre una “finestra d’uscita” per quegli investitori che potrebbero essere scoraggiati dalla durata complessiva dell’investimento.

Un rendimento competitivo

Analizzando il contesto attuale dei mercati finanziari, gli esperti ritengono che il BTP Più offra un rendimento competitivo rispetto ad altri titoli a lungo termine. Gli analisti di Intesa Sanpaolo hanno suggerito che il rendimento del BTP Più è comparabile a quello di un titolo semplice a otto anni, ma con il valore aggiunto dell’opzione di vendita anticipata.

Come acquistare il BTP Più

Coloro che sono interessati ad investire nel BTP Più, possono farlo attraverso home banking (se abilitati al trading online) oppure recandosi presso la propria banca o ufficio postale.

Fattori di incertezza

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) italiano sta proseguendo con il suo programma di emissione di titoli di Stato, con un focus particolare sui BTP Valore e BTP Italia. Nel 2024, sono stati collocati circa 62 miliardi di euro in bond a medio e lungo termine, rappresentando circa il 18% della stima totale di emissioni necessarie per il 2025, che si aggira tra i 330 e i 350 miliardi di euro.

Un fattore di incertezza per il mercato è la possibilità che le politiche protezionistiche degli Stati Uniti, sotto la guida dell’ex presidente Trump, possano innescare una guerra commerciale. Tale scenario potrebbe influenzare negativamente l’inflazione, contraddicendo l’attuale trend di discesa