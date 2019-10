Btp Italia, raccolti circa 3 miliardi nel retail. Oggi tocca agli investitori istituzionali

Secondo giorno positivo per la nuova emissione del BTp Italia. Dopo gli ordini per 1,994 miliardi raccolti lunedì, ieri il retail ha avanzato richieste per ulteriori 991,773 miliardi di euro facendo salire il totale assegnato al retail a 2,985 miliardi di euro. Con ieri si è chiusa la prima fase di collocamento del BTp Italia (quella appunto riservata ai piccoli risparmiatori). Oggi partirà la seconda fase, dedicata agli investitori istituzionali, che si concluderà come da programma in mattinata.

Un’ottima partenza, quindi, quella del titolo indicizzato all’inflazione considerando che nei tre giorni di collocamento dell’ultimo BTp Italia, emesso nel novembre 2018: la clientela retail arrivò a sottoscrivere appena 863 milioni di euro dei nuovi titoli su un totale di 2,164 miliardi di titoli piazzati.

Il nuovo titolo, con scadenza 28 ottobre 2027, offre una cedola minima garantita dello 0,6 per cento. Un rendimento competitivo rispetto alle quotazioni del mercato secondario: un titolo della stessa maturity ma senza l’indicizzazione all’inflazione oggi rende lo 0,72 per cento.

Le caratteristiche sono identiche a quelle dei precedenti collocamenti: cedole semestrali indicizzate al FOI (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi); pagamento del recupero dell’inflazione maturata nel semestre (con la previsione di un floor in caso di deflazione, che garantisce che le cedole effettivamente pagate non siano comunque inferiori al tasso reale garantito definitivo); rimborso unico a scadenza e – per chi acquista all’emissione durante la fase del collocamento dedicata ai risparmiatori individuali ed altri affini e conserva il titolo fino a scadenza – corresponsione del Premio Fedeltà al momento del rimborso. In caso di deflazione, le cedole vengono comunque calcolate sul capitale nominale investito, quindi con una protezione estesa non solo alla quota capitale, ma anche agli interessi.