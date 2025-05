Btp Italia, raccolta vicina ai 2 miliardi nel primo giorno di collocamento

Partenza vivace per il nuovo Btp Italia, il titolo di Stato indicizzato all’inflazione italiana e pensato principalmente per i piccoli risparmiatori. Alla metà della prima giornata di collocamento, la raccolta ha già sfiorato i 2 miliardi di euro, con oltre 54.000 contratti sottoscritti nelle prime tre ore e mezza.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

BTP Italia: come sta andando la prima giornata

Partendo dall’assunto che trarre conclusioni al momento è presto visto che l’emissione è in corso, è da sottolineare che, dal punto di vista della raccolta, il fatto che a metà della prima giornata siano già stati superati 1,95 miliardi di euro lascia pensare a un buon livello di interesse, in linea con il successo delle precedenti emissioni, che avevano raccolto rispettivamente circa 11,4 miliardi (ottobre 2023) e 9,4 miliardi (marzo 2023).

BTP Italia: fino a quando si può partecipare

Come di consueto, la prima fase dell’emissione è riservata al pubblico retail e resterà aperta, salvo chiusura anticipata, fino a giovedì 29 maggio. In questa fase, il codice ISIN di riferimento è IT0005648248.

La giornata di giovedì 30 maggio, invece, sarà riservata esclusivamente agli investitori istituzionali, con orario dalle 10:00 alle 12:00.

Le caratteristiche del BTP Italia

Il titolo ha una durata di 7 anni e offre diverse condizioni pensate per attirare l’interesse degli investitori:

Indicizzazione all’inflazione italiana: il rendimento è legato all’indice FOI (Famiglie di Operai e Impiegati, esclusi i tabacchi), pubblicato dall’Istat.

Cedole semestrali: gli interessi vengono pagati ogni sei mesi e sono calcolati sul capitale rivalutato, con un tasso reale minimo garantito.

Premio fedeltà dell’1%: un incentivo lordo sul capitale investito che spetta a chi compra il titolo durante il collocamento iniziale e lo conserva fino alla scadenza prevista nel giugno 2032.

Mercato di emissione: il titolo viene collocato sul MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni), con il supporto di Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banco BPM come dealer principali, affiancati da Mps e Banca Sella come codealer.

Il Btp Italia beneficia della tassazione agevolata al 12,5%, tipica dei titoli di Stato, ed è esente dall’imposta di successione. In più, grazie a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024, fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato non vengono conteggiati nel calcolo dell’ISEE.

I requisiti per partecipare

Durante la fase riservata ai risparmiatori individuali, il taglio minimo di investimento è di 1.000 euro, con possibilità di sottoscrivere importi superiori in multipli di mille. Per gli investitori istituzionali, invece, la soglia iniziale è 100.000 euro, sempre con multipli di 1.000 euro.

Per poter aderire all’offerta, è necessario:

avere un contratto per servizi di investimento attivo;

aver compilato e mantenuto aggiornato il questionario Mifid;

disporre di un deposito titoli legato a un conto corrente o libretto postale.

La sottoscrizione può essere effettuata sia in banca che presso gli uffici postali, ma anche in autonomia tramite home banking, purché il servizio di trading online sia attivo.