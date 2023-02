Btp Italia, nuova emissione dal 6 marzo

Il Btp Italia, il titolo di Stato indicizzato all’inflazione pensato per il risparmiatore retail, sarà oggetto di una nuova emissione a partire da lunedì 6 marzo 2023. La durata del titolo sarà di 5 anni e sarà offerto un premio fedeltà dell’8 per mille per coloro che lo acquistano all’emissione e lo mantengono fino alla scadenza, prevista per il 14 marzo 2028.

Come da tradizione, il Btp Italia sarà collocato sul mercato in due fasi: la prima, che si svolgerà dal 6 al 8 marzo 2023, sarà riservata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini, mentre la seconda, prevista per il 9 marzo 2023, sarà riservata agli investitori istituzionali. I tassi minimi garantiti saranno resi noti il 3 marzo.

I risparmiatori retail potranno sottoscrivere il Btp Italia presso qualsiasi conto titoli, sia in banca che presso gli uffici postali, utilizzando anche l’home banking se abilitato alle funzioni di trading. La piattaforma di collocamento sarà la piattaforma elettronica MOT, tramite le banche dealers Intesa Sanpaolo e Unicredit.

Tutte le comunicazioni ufficiali sul Btp Italia, le FAQ, la scheda informativa e la nota tecnica per gli operatori saranno resi disponibili sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze e sul sito del Dipartimento del Tesoro alla sezione Debito Pubblico. Sarà inoltre possibile chiedere supporto e informazioni direttamente agli uffici del Dipartimento del Tesoro (MEF) via e-mail.