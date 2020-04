Brexit: negoziato Londra-Bruxelles tutto in salita. Periodo transizione potrebbe allungarsi

Appare tutto in salita il negoziato tra Regno Unito e Unione europea per la Brexit. Dopo che lo scorso 31 gennaio, Londra ha ufficialmente detto addio all’UE, i negoziati commerciali tra le due parti hanno subito una brusca frenata per via dell’emergenza coronavirus.

L’ultimo colpo è arrivato ieri con il ricovero in ospedale del primo ministro britannico, Boris Johnson, attualmente in terapia intensiva perché risultato positivo al COVID-19. Mentre oggi è stato annunciato che segretario agli esteri Dominic Raab assumerà temporaneamente le funzioni del primo ministro.

Lo scorso 19 marzo anche il principale negoziatore europeo per la Brexit, Michel Barnier, aveva annunciato di essere positivo, mentre il negoziatore britannico David Frost è andato in isolamento dopo aver mostrato i sintomi.

Insomma, la strada per l’accordo commerciale sulla Brexit sembra lunga: la scadenza, fissata per fine 2020 per stabilire un accordo di libero scambio con l’UE, appare ora quanto mai in discussione.

“È molto difficile immaginare una sorta di accordo commerciale su larga scala tra il Regno Unito e l’UE venga concluso entro la fine dell’anno”, ha confermato alla CNBC, Amanda Sloat, senior senior presso la Brookings Institution. “La maggior parte degli osservatori era già scettica sul fatto che sarebbe stato stato raggiunto anche nelle migliori circostanze. Il Regno Unito ha tempo fino al 30 giugno per chiedere un’estensione a questo periodo di transizione. Se fino ad oggi, l’UE era stata chiara sul fatto che non avrebbero accettato una richiesta di rinvio, ora le cose potrebbero cambiare alla luce delle mutate circostanze “.

Regno Unito in transizione

Come dicevamo, il 31 gennaio ha segnato l’inizio di un “periodo di transizione” in cui il Regno Unito, rimanendo membro del mercato unico dell’UE, ha avviato negoziati con l’UE per concludere un accordo di libero scambio.

Durante il periodo di transizione, Londra non avrà diritto di voto su questioni relative all’UE, ma sarà comunque vincolato dalle norme dell’UE.

Se entro fine anno, non verrà raggiunta un’intesa, il Regno Unito lascerà il mercato unico senza alcun accordo.