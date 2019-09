Borse, un percorso per affrontare i mercati nelle fasi critiche

Come affrontare i mercati con i nervi saldi, evitando così di prendere decisioni che possono rivelarsi dannose. È l’obiettivo dell’incontro studio di Train4Trade.com in calendario il 14 settembre a Reggio Emilia.

Tema principale dell’incontro è la resilienza, cioè la capacità di affrontare i mercati in qualsiasi situazione essi si trovino. L’incontro si prefigge l’obiettivo di illustrare i pilastri fondamentali del percorso formativo di Train4Trade.com, accessibile agli investitori che vogliano potenziale le proprie capacità di operare sui mercati e accrescere le proprie competenze di educazione finanziaria.

“Solo grazie alla conoscenza è possibile assorbire gli urti del mercato senza cedere alla paura, senza compromettere le proprie finanze, ma al contrario sfruttando a proprio vantaggio anche le situazioni apparentemente più critiche”, spiegano gli organizzatori dell’incontro, che aggiungono:

“L’approccio proposto a livello didattico non si limita infatti all’insegnamento di una sola tecnica o di un solo metodo o ad un solo mercato, ma è la sintesi di diverse metodologie su diversi mercati, studiate e applicate per tanti anni dai professionisti che fanno parte della squadra di Train4Trade”.

L’ approccio di Train4trade è finalizzato a decifrare il contesto attuale dei mercati, attraverso l’utilizzo di metodologie proprietarie, che hanno le caratteristiche di essere fuori dal coro, per cercare di intercettare il futuro con la forza della statistica e di metodi proprietari utilizzati e testati con successo per diversi anni sui mercati .

Il tutto si basa sul connubio tra i classici strumenti di analisi, rivisitati e potenziati secondo la nostra esperienza, ai quali si abbinano strategie moderne come l’intelligenza artificiale oppure lo scanner degli spread.

I partecipanti avranno modo di approfondire come i metodi proprietari utilizzati, i supporti informatici e l’intelligenza artificiale possono aiutare l’investitore nella gestione del proprio patrimonio.

Chi parteciperà a questa giornata di studio troverà un ambiente nel quale potrà migliorare il proprio spirito critico e conoscitivo, per orientarsi in maniera più efficace nel mondo degli investimenti.

Train4Trade è un’iniziativa professionale con una visione internazionale, promossa e supportata da Corrado Bertolini, Manlio D’Ortona, Simone Megetto, Lorenzo Del Soldato e Andrea Mengozzi, cinque professionisti che investono sui mercati da tanti anni.

Ogni professionista ha costruito le proprie competenze in anni di duro lavoro sul campo ed è disposto a condividere, sviluppando sinergie, la propria esperienza e capacità, con una community sempre più interessata ed in crescita, pronta a mettersi in gioco, per aumentare le proprie conoscenze e le proprie abilità.

Lo scopo è comune: migliorare se stessi e la propria consapevolezza nella gestione del denaro, perché la differenza in questo settore non la fa una singola strategia, ma una rotazione sistemica tra le diverse strategie, che permetta il raggiungimento dei propri obiettivi individuali, che siano sostenibili nel tempo.

E’ possibile iscriversi all’incontro del 14 settembre inviando una email all’indirizzo info@train4trade.com o direttamente dal sito internet www.train4trade.com previa registrazione.

Il costo per poter partecipare dalle 10:30 alle 17:30 è di 35 euro pranzo compreso. Luogo dell’incontro: “Il Bove”, via Salimbene da Parma 115, 42124 Reggio Emilia (RE).