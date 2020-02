Borse nervose per coronavirus. Piazza Affari: atteso avvio in profondo rosso

Si fa sempre più alta la tensione sui mercati azionari, mentre aumenta il numero di casi di coronavirus al di fuori della Cina. Piazza Affari verso un avvio molto pesante sulla diffusione del coronavirus in Italia.

I futures sull’indice Ftse Mib sono in calo del 3,98% a fronte del -2% registrato dai contratti sugli indici di altre piazze europee come Francoforte e Parigi. Guardando ai prezzi di preapertura le vendite colpiscono soprattutto i titoli del settore finanziario (Unipol, Azimut e Nexi su tutti) e con Ubi e Banco Bpm ad essere i più penalizzati tra le banche. Male anche i business domestici tradizionalmente difensivi come le utility: Terna, Enel, Snam.

Dopo il calo di venerdì, si attende un nuovo avvio in forte flessione per il Dow Jones Industrial Average, che in mattinata perde circa di 380,41. Anche i futures S&P 500 e Nasdaqindicano un avvio di contrattazioni in territorio negativo..

Gli investitori continuano a seguire gli sviluppi sull’epidemia di coronavirus che è stata segnalata per la prima volta in Cina, ma si è diffusa rapidamente in altri paesi, in particolare la Corea del Sud e l’Italia, che ha registrato un picco nel numero di casi confermati negli ultimi giorni.

Ieri Seoul ha alzato il suo allarme coronavirus al “livello più alto” con gli ultimi numeri che portano a oltre 750 i contagiati, rendendo la Corea del Sud il paese con il maggior numero di casi al di fuori della Cina continentale. Nel frattempo, al di fuori dell’Asia, finora l’Italia è stato il paese più colpito, con oltre 130 casi segnalati e tre morti.

“Sono giunto alla conclusione che i mercati azionari globale debbano riclassificare il prezzo per tenere conto o attualizzare completamente il drammatico impatto economico che tutto ciò avrà”, ha detto Jonathan Pain, autore di The Pain Report, in un’interista alla CNBC lunedì mattina in Asia. ” Mi aspetto una correzione del 20 al 25% nel prossimo mese”.

Vendite sulle Borse asiatiche, Seul a picco

Intanto questa mattina, sui listini asiatici vendite pensanti alla borsa di Seul. L’indice azionario benchmark Kospi ha perso fino a -3,74%, “La paura del virus si sta diffondendo in tutto il paese, ad un ritmo molto più veloce del virus stesso”, hanno scritto Marie Kim e Jeeho Yoon di Citi. “Prevediamo che la ricaduta economica non si limiterà a determinate regioni e città”.

Segno meno anche per le principali Borse asiatiche, orfane di Tokyo, chiusa per festività. Deboli i listini azionari cinesi, con Shanghai che lima lo 0,19% mentre Shenzhen recupera l’1,15%. Taiwan flette l’1,30%.

In rosso le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che perde l’1,59%, Singapore l’1,02% e Bangkok il 2,20%. Seguono Jakarta (-1,19%) e Kuala Lumpur (-2,54%).

Giù la borsa di Mumbay (-0,93%), mentre fa peggio Sydney (-2,28%).