Borse rimbalzano dopo il lunedì nero, Tokyo +10%. Analisti: “occhio alla volatilità”

Rimbalzano questa mattina le Borse asiatiche dopo il lunedì nero, che ha mandato a picco tutti i principali listini mondiali.

Borse asiatiche: Tokyo rimbalza

Ma partiamo dalla Borsa di Tokyo. Dopo il crollo del 12,4% di lunedì, l’indice Nikkei ha chiuso in rialzo del 10,23% a 36.675,46 punti, registrando la più grande impennata in una singola seduta della sua storia. Il più ampio indice Topix ha recuperato il 9,3% a 2.434,21 punti. Il recupero ha riportato sia il Nikkei che il Topix in territorio positivo per l’anno in corso.

Wall Street: futures positivi

Questa mattina intanto i futures sui principali indici di Wall Street si muovono in territorio positivo, ad indicare un avvio cdi seduta col segno più dopo le perdite di ieri. I futures sul Dow Jones salgono dello 0,70%, quelli sullo S&P 500 avanzano dell’1,10%, mentre quelli sul Nasdaq salgono dell’1,38%.

Alla chiusura di ieri il Dow Jones che ha ceduto il 2,60% a 38.703 punti, ancora peggiore il Nasdaq con – 3,38% a 16.208 punti mentre lo S&P 500 arretra di – 2,93% a 5.190 punti. La borsa di New York quindi ha chiuso questo lunedì nero con gravi perdite anche se ha recuperato un po’ rispetto al profondo rosso dell’apertura con il DJ a -2,77% e Nasdaq a -6,06%.

Turbolenze del mercato: le cause

Il giorno dopo il crollo dei listini, gli analisti si interrogano sulle cause che hanno scatenato il sell-off.

Robert Almeida, Global Investment Strategist & Portfolio Manager di MFS IM ha spiegato:

E’ difficile capire quale sia stato il fattore di stress per il sell-off. Pensiamo che si tratti di una combinazione di molti fattori che hanno portato a un numero eccessivo di operazioni a leva verso una exit che non può essere adeguata a tutti. Molti si chiedono se il mercato stia reagendo in modo eccessivo. Il prezzo è ciò che si paga e il valore è ciò che si ottiene. Il prezzo degli asset di rischio è stato troppo alto e il valore (cioè il rendimento del capitale) è stato inferiore alle aspettative. La volatilità è il mercato che si adegua a ipotesi errate, il che ci riporta alla questione precedente: le aspettative del mercato sui redditi, a nostro avviso, erano troppo elevate. Sebbene i ricavi o gli utili debbano ancora crollare, i mercati li scontano prima che questo accada attraverso evidenze indirette, come forse è accaduto la scorsa settimana.

Cosa fare durante la tempesta