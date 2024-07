Wall Street: manager stanno scaricando le loro azioni al ritmo più veloce in oltre un decennio

I timori di recessione negli Usa travolgono in prima linea i dirigenti aziendali, i cosiddetti insider che stanno vendendo azioni delle società in cui lavorano. Così mostra un grafico elaborato da InsiderSentiment.com, un sito web gestito da Nejat e Jon Seyhun. Il primo è professore di finanza presso l’università del Michigan e uno dei maggiori esperti accademici nell’interpretazione del comportamento degli insider. Secondo l’analisi, gli insider statunitensi hanno venduto le azioni delle loro società al ritmo più rapido degli ultimi 10 anni.

Insider: chi sono

Secondo Investopedia, “Insider” è un termine che descrive un amministratore o un funzionario di alto livello di una società quotata in borsa, così come qualsiasi persona o entità che possieda più del 10% delle azioni con diritto di voto di una società. Ai fini dell’insider trading, la definizione è estesa a chiunque negozi le azioni di una società sulla base di conoscenze materiali non pubbliche. Gli insider devono rispettare rigorosi requisiti di divulgazione per quanto riguarda la vendita o l’acquisto di azioni della loro società.

Ebbene, gli addetti ai lavori delle aziende hanno preso una piega nettamente pessimista, vendendo le azioni delle loro società al ritmo più veloce da almeno un decennio a questa parte.

L’analisi di InsiderSentiment su Wall Street

Secondo l’analisi di InsiderSentiment, la percentuale di società quotate in borsa che registrano acquisti netti da parte dei dirigenti è scesa a ~15% (cerchio rosso), molto al di sotto della media decennale di ~25%.

Ciò significa che il numero di vendite rispetto agli acquisti è aumentato rapidamente nelle ultime settimane.

I soli insider di NVIDIA hanno venduto il maggior numero di azioni negli ultimi 3 mesi. Per la precisione, i dirigenti del chipmaker hanno venduto 6.198.444 azioni di Nvidia negli ultimi 3 mesi e 7.939.939 in totale negli ultimi 12 mesi. Pertanto, il 78% delle vendite dell’ultimo anno è avvenuto nell’ultimo periodo di 3 mesi. Questa massiccia presa di profitto arriva dopo i guadagni storici del mercato, quando l’S&P 500 ha reso il 33% da ottobre 2023 e NVIDIA un incredibile 179%.L’aspetto interessante di questo grafico è che durante il crollo di COVID, i dirigenti statunitensi hanno acquistato titoli a un ritmo record quando erano relativamente a buon mercato e scambiavano vicino ai minimi della crisi (cerchio verde).

Di cosa si preoccupano gli addetti ai lavori?

I dirigenti e gli amministratori delle aziende raramente commentano le loro transazioni, soprattutto quando vendono azioni delle loro società, ma è probabile che gli insider siano preoccupati per una possibile recessione economica negli Stati Uniti. Il professor Seyhun, in un’e-mail, ha dichiarato: