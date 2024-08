Vix: l’indice della paura di Wall Street sale ai massimi dal crollo del 2020

Un lunedì nero per le borse mondiali è quello che stiamo vivendo con un sell off iniziato venerdì e che sta continuando, accrescendo il timore forte che l’economia americana finisca in recessione.

Il VIX è balzato sopra 50 punti lunedì mattina secondo FactSet, il livello più alto da quando ha raggiunto il massimo intraday di 57,24 il 2 aprile 2020, poco dopo le azioni di emergenza della Federal Reserve durante la pandemia di Covid 19.

VIX: cos’è l’indice della paura di Wall Street

Come scrive Investopedia, chiamato ufficialmente CBOE Volatility Index e quotato sotto il simbolo VIX, gli investitori e gli analisti a volte lo chiamano con il suo soprannome non ufficiale: l’indice della paura di Wall Street.

Il VIX è calcolato in base al prezzo di mercato delle opzioni sull’S&P 500 ed esamina le aspettative sulla volatilità futura e implicita. Tempi di maggiore incertezza si traducono in valori VIX più elevati, mentre periodi meno ansiosi corrispondono a valori più bassi.

Il VIX inizialmente è stato pubblicato da CBOE Global Markets nel 1993.1 All’epoca, l’indice prendeva in considerazione solo la volatilità implicita di otto distinte opzioni put e call dell’S&P 100. Dopo il 2002, il CBOE ha deciso di espandere il VIX allo S&P 500 per catturare meglio il sentiment del mercato. I futures VIX sono stati aggiunti nel 2004 e le opzioni VIX sono seguite nel 2006.

Investitori, analisti e gestori di portafoglio guardano al Cboe Volatility Index come un modo per misurare lo stress del mercato prima di prendere decisioni. Quando i rendimenti del VIX sono più elevati, è più probabile che gli addetti ai lavori perseguano strategie di investimento con un rischio inferiore.

Cosa sta succedendo oggi al VIX

L’indice VIX ha mostrato un balzo clamoroso arrivando a superare i 50 punti lunedì, rispetto ai 23 di venerdì e ai 17 di una settimana fa. Livelli così elevati dell’indice non si registravano dal novembre 2020.

Da quando il sell-off del Covid si è attenuato, il VIX è rimasto sottotono, spesso scambiando al di sotto di 20. Sebbene i picchi del VIX coincidano spesso con profondi sell-off del mercato, possono anche essere di breve durata e precedere un rimbalzo dei titoli.

“Bisogna osservare il VIX. Quando il VIX raggiunge un picco e inizia a scendere, la ripresa può essere altrettanto rapida”, ha detto lunedì Tom Lee, responsabile della ricerca di Fundstrat, a “Squawk Box” della CNBC.

I timori di una recessione statunitense sono stati i principali responsabili del crollo dei mercati globali dopo il deludente rapporto sui posti di lavoro di luglio di venerdì scorso. Gli investitori temono anche che la Federal Reserve sia in ritardo nel tagliare i tassi d’interesse per sostenere il rallentamento dell’economia, visto che la scorsa settimana la banca centrale ha scelto di mantenere i tassi ai massimi degli ultimi due decenni.