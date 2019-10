Borse: Jp Morgan scarica Usa e scommette sull’Europa, “titoli a buon mercato”

Negli ultimi due anni l’azionario Usa ha ampiamente battuto la performance di quello europeo. Da gennaio 2018, l’indice S&P 500 ha registrato un rendimento totale del 15,6%, rispetto al 6,4% dello Stoxx Europe 600 (dati FactSet).

Ma questo trend è destinato a ribaltarsi nei prossimi mesi. Ne sono convinti gli analisti di Jp Morgan, che in una nota firmata da Mislav Matejka, responsabile della strategia azionaria globale, hanno comunicato di aver abbassato il rating sull’azionario statunitense (da sovrappesare a neutral) sull’idea che Wall Street è particolarmente cara alla luce del rimbalzo degli ultimo biennio.

Al contrario, il Vecchio continente risulterebbe particolarmente a buon mercato sulla scia di una serie di considerazioni.

BCE e stimoli fiscale, le ragioni alla base dell’ottimismo di Jp Morgan

“L’Eurozona è a buon mercato”, ha detto Matejka, aggiungendo che la debolezza dell’economia europea, riflessa nelle letture deboli sugli indici dei manager degli acquisti (PMI), ha i giorni contati grazie agli stimoli monetari e la probabile risoluzione della Brexit.

Un altro fattore importante, che dovrebbe fornire una marcia in più ai mercati, è la Banca centrale europea, che ha confermato la scorsa settimana il suo piano di QE da 20 miliardi di euro al mese, riprendendo la sua strategia di allentamento quantitativo, volta a mantenere bassi i tassi di interesse e aumentare l’offerta di moneta.

Infine, gli analisti citano le politiche di stimolo fiscale, generalmente definite come aumento della spesa pubblica e tagli delle tasse.

Mentre i leader europei, in particolare quelli tedeschi, hanno resistito alle richieste di maggiori spese in deficit, gli esperti della banca Usa considerano come probabile un aumento degli investimenti, alla luce dei tassi di interesse negativi.