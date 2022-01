Borse, Goldman Sachs e Citi: “approfittare della debolezza per comprare”

Buy the dip, ovvero approfitta della debolezza per comprare. È il suggerimento che arriva dagli strategist di Goldman Sachs e Citigroup, mentre le Borse mondiali si apprestano a chiudere il mese peggiore dall’inizio della pandemia.

“A nostro avviso, ogni ulteriore calo dei mercati dovrebbe essere visto come un’opportunità di acquisto, ” ha scritto in una nota Peter Oppenheimer, strategist di Goldman Sachs, spiegando che la correzione a cui stiamo assistendo “non si trasformerà in un mercato ribassista”.

La banca d’affari americana spiega, a questo proposito, che i cicli di rialzo del costo del denaro sono associati di solito ad un’alta volatilità, a rendimenti azionari bassi, ma pur sempre positivi.

Borse, per Citi acquistare titoli fuori degli Usa

Della stessa idea gli analisti di Citi, che consiglia di acquistare titoli fuori degli Stati Uniti per via della doppia sfida: aumento tassi e forte economia in rallentamento. A livello geografico, gli investitori dovrebbero considerare “i titoli difensivi nel Regno Unito e in Giappone”, mentre tra i settori preferiti spiccano difensivi come, i beni di prima necessità, l’assistenza sanitaria e le telecomunicazioni, che dovrebbero essere meno sensibili a tassi più elevati e a un rallentamento dell’economia.

Una view bullish sulle borse arriva anche da Bank of America secondo cui gli investitori dovrebbero approfittare delle vendite che si sono abbattute su Wall Street, per fare incetta di titoli con fondamentali solidi e meno dipendenti dai dati macroeconomici, come Applied Materials e Broadcom. Nel frattempo, gli strategist di Wells Fargo & Co., tra i primi a consigliare l’acquisto sulla debolezza, scrivendo in una nota martedì che è “tempo di mettere nuovi soldi al lavoro”.