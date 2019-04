Borse europee, settore auto colpito da profit warning di Nissan

Ribassi generalizzati ma concentrati soprattutto nel comparto automobilistico in Europa, che cede circa il 2%. Il settore paga il profit warning di Nissan, gruppo che deve ancora riprendersi dalla notizia scioccante dell’arresto del suo top manager Carlos Ghosn.

L’azienda giapponese, che ha ammesso le difficoltà legate allo scandalo Ghosn, ha rivisto al ribasso le previsioni sugli utili dell’esercizio fiscale che si concluderà a marzo 2019, da 410 miliardi di yen ($3,7 miliardi) a 319 miliardi. Successivamente al secondo taglio delle stime in pochi mesi, Nissan vede i profitti attestarsi ai minimi in quasi un decennio. I titoli Continental, Pirelli e Renault lasciano tutti sul campo intorno a due punti percentuali.

L’indice paneuropeo delle Borse EuroStoxx scambia in rosso in un’altra seduta carica di notizie societarie visto che ci troviamo in piena stagione delle trimestrali. Al contrario di Nissan, Credit Suisse ha sorpreso in positivo, con utili fiscali migliori degli attese e i titoli vengono premiati dagli investitori (+3%). Anche Heineken, Akzo Nobel e Michelin riportano i conti trimestrali in giornata.