Borsa italiana: debutta in Italia primo indice ESG blue-chip

Debutta oggi a Piazza Affari, il primo indice ESG blue-chip in Italia: si chiama MIB ESG il primo indice ESG dedicato alle blue-chip italiane, pensato per individuare i grandi emittenti italiani quotati che presentano le migliori pratiche Environmental, Social e Governance. L’indice, che combina la misurazione della performance economica con gli impatti ESG, in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite, è il secondo del suo genere dopo CAC40 ESG lanciato nel marzo 2021.

Indice Mib ESG, come viene misurato

L’indice MIB ESG combina la misurazione della performance economica con valutazioni ESG in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite2. La composizione dell’indice si basa sull’analisi dei criteri ESG da parte di Vigeo Eiris, società di Moody’s ESG Solutions, che valuta le performance ESG degli emittenti.

La metodologia alla base dell’indice prevede una graduatoria delle migliori 40 società sulla base di criteri ESG, selezionate tra le 60 italiane più liquide, escludendo quelle coinvolte in attività non compatibili con investimenti ESG.

Le componenti dell’indice sono ponderate in base alla capitalizzazione del flottante di mercato. La composizione dell’indice verrà rivista con frequenza trimestrale. Le revisioni consentiranno di inserire le società le cui performance ESG siano migliorate in misura sufficiente.

Sviluppata dopo una consultazione con la comunità finanziaria italiana, la metodologia evolverà in modo da integrare eventuali future normative europee e standard ESG.

Stéphane Boujnah, CEO e Presidente del Managing Board di Euronext N.V., ha spiegato:

“L’indice MIB ESG rappresenta un contributo fondamentale alla crescente domanda di strumenti di investimento sostenibili da parte di investitori istituzionali e privati e del mercato nel suo complesso. L’indice facilita l’adozione dei principali approcci di investimento ESG da parte degli investitori in Italia e in Europa. Il primo indice MIB ESG dimostra inoltre il forte coinvolgimento nella transizione ESG della maggior parte delle più grandi società quotate italiane. Il lancio di oggi rappresenta una tappa importante nell’integrazione in corso di Borsa Italiana all’interno di Euronext. Entrambe le società uniscono le rispettive forze per rendere il mercato dei capitali italiani sempre più rilevante nella trasformazione sostenibile in corso del mondo finanziario”.

Indice MIB ESG, la lista delle società: