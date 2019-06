Borsa di Milano, 100% di liquidità in portafoglio, “pronti a sfruttare opportunità”

L’apertura di un negoziato con Bruxelles, potrebbe tranquillizzare gli operatori che tengono gli occhi puntati sulle prossime mosse del pragmatico ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria. Ma il Focus questa settimana alla Borsa di Milano, dice Pietro Di Lorenzo di Sos Trader, sarà sulle banche centrali.

Mercoledì si conclude la riunione del FOMC (ovvero il braccio operativo della Federal Reserve) e giovedì è in programma la riunione della BOE e della BOJ. “È evidente – dice l’analista tecnico – quanto negli ultimi anni i valori borsistici siano stati condizionati dalle azioni delle banche centrali e anche nel proseguo sarà così”.

Dal punto di vista dei grafici alla Borsa di Milano il listino Ftse Mib “disegna una white spinning top che fotografa una seduta interlocutoria priva di volumi e volatilità. L’indice archivia la seconda settimana positiva consecutiva (evento che non si verificava da metà Aprile) mostrando nu sussulto dai minimi in area 19.500, grazie anche a un atteggiamento del Governo che sembra vuole evitare lo sconto con l’Unione Europa“.

Operativamente in questa fase abbiamo il 100% della liquidità in portafoglio, pronti a sfruttare le opportunità, ma con una certa prudenza dovuta al fatto che entriamo in una fase con volumi in contrazione che rendono più frequenti i falsi segnali.

I titoli interessanti per la prossima seduta

Ci attendiamo grande volatilità su JUVENTUS dopo l’annuncio del nuovo allenatore. I livelli tecnici da monitorare sono la resistenza a 1.63€ e il supporto a 1.5€

ITALGAS si riporta a contatto con la resistenza chiave passante in area 5.98€. Una chiusura superiore a questo livello, fornirà un interessante segnale di continuazione rialzista

Straordinaria forza per DIASORIN che disegna la decima candela verde consecutiva, toccando nuovi massimi assoluti. Il superamento di 105€ potrebbe calamitare nuovi acquirenti

Grande forza anche per ENEL che si riporta su prezzo che non vedeva da ben 11 anni. Attendiamo un rapido pull back che ci consenta di trova un punto di ingresso a più basso rischio

PIRELLI prova una reazione dai minimi assoluti toccati il 3 giugno, disegnando una sorta di 1-2-3 Low. Il completamento del pattern (con il breakout di 5.35€) fornirà un interessante segnale di inversione

PRYSMIAN si riporta a contatto con la resistenza in area 15.3€. Il titolo è da monitorare con attenzione in quanto stanno lievitando velocemente le scommesse ribassiste degli investitori istituzionali (ad oggi è il più venduto allo scoperto). In questo articolo trovi un approfondimento.

Articolo a cura di Sos Trader.