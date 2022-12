Il bonus cultura raddoppia nel 2023. Ma è già polemica

18App va letteralmente in pensione: il bonus da 500 euro lascia il passo ad un bonus cultura raddoppiato. Il contributo, che scattava al compimento dei 18 anni, raddoppia in tutti i sensi: adesso arrivano una Carta Cultura ed una Carta Merito, entrambe del valore di 500 euro. I due contributi sono separati a tutti gli effetti, ma sono cumulabili tra di loro.

Mentre 18App era a disposizione di i ragazzi al compimento dei diciotto anni, le due nuova carte seguono delle regole diverse. La Carta Cultura è strettamente legata al reddito: oltre ad aver compiuto 18 anni, si deve possedere un Isee inferiore a 35.000 euro. La Carta Merito, invece, la può ottenere chiunque prenda il massimo dei voti e 100 all’esame di maturità. Nel caso in cui lo studente abbia un Isee inferiore a 35.000 euro, l’importo raddoppia.

Bonus cultura: un premio per valorizzare il merito

In estrema sintesi 18App viene sostituita e migliorata, almeno secondo il giudizio della premier Giorgia Meloni. Sono state introdotte, infatti, due nuove misure, separate, ma cumulabili tra di loro: la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito

La prima riguarda un bonus per i diciottenni le cui famiglie hanno un Isee non superiore a 35.000 euro, e l’altra prevede un bonus di 500 euro per chi conseguirà il diploma di istruzione secondaria superiore con una votazione di 100 centesimi – spiega Giorgia Meloni -. Inoltre verranno rafforzati anche i meccanismi anti-truffa. Con queste misure diamo valore al merito e mettiamo in campo un sistema equo per rendere più accessibile la cultura ai giovani.

Per il momento deve ancora essere chiarito in quali ambiti possa essere speso il nuovo bonus cultura, ampliato e potenziato. Per i primi di gennaio dovrebbe essere convocato un tavolo dove saranno definiti gli ambiti entro i quali sarà possibile spendere il bonus. Ma, soprattutto, nel quale dovranno essere delineati i metodi per evitare eventuali truffe. Sono previste anche delle sanzioni per gli esercenti che non dovessero applicare correttamente la procedura.

Sul nuovo bonus culture arrivano le prime critiche, soprattutto dalle associazioni di categoria, che sono preoccupate dal fatto che la soglia dell’Isee esclude una parte rilevante dei ragazzi. Ricardo Franco Levi, dell’Associazione Italiana Editori, mette in evidenza anche “le complicatissime procedure necessarie ad accedere al provvedimento scoraggeranno anche tutti gli altri. Si indebolisce una misura che ha raggiunto risultati di assoluto rilievo, conquistando alla lettura 183mila giovani che l’avevano abbandonata negli anni precedenti la maturità“.

La norma deve essere lasciata inalterata: a chiederlo è Federculture, che ribadisce la richiesta presentata da tutti gli operatori della cultura e a tutte le organizzazioni. Secondo Federculture, in un secondo momento si potrà aprire un tavolo di confronto per valutare eventuali modifiche. O, comunque, vada, nuove forme evolutive del provvedimento.