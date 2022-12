Bonus cultura: da gennaio disponibile per i nati nel 2004

Il bonus cultura è stato pubblicato in “Gazzetta Ufficiale”. Con la pubblicazione del nuovo decreto sono state rese note le regole per richiedere il contributo. Nel 2004 hanno la possibilità di ricevere i 500 euro i ragazzi nati nel 2004, che nel corso del 2022 compiono 18 anni. Per accedere al bonus cultura, i diretti interessati si devono registrare su 18app a partire dal 31 gennaio 2023. Il bonus cultura può essere richiesto fino al 30 aprile 2024 per acquistare libri, musica e per altri prodotti.

Bonus cultura: come funziona

I ragazzi nati nel 2004 e che, quindi, compiono diciotto anni nel 2022, a partire dal 31 gennaio 2023 hanno la possibilità di presentare la domanda per ottenere il bonus cultura da 500 euro. Questa misura, in estrema sintesi, si traduce in una carta elettronica, che viene riconosciuta ai diciottenni per acquistare prodotti culturali.

Il provvedimento, con il quale è stato messo a disposizione questo contributo, è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale“ n. 281 del 1° dicembre 2022. Il bonus cultura può essere richiesto dai diretti interessati, che nel corso del 2022 abbiano compiuto 28 anni, dal 31 gennaio al 31 ottobre 2023. Per richiederla sarà sufficiente accedere alla piattaforma 18app, utilizzando le credenziali Spid io Cie.

L’importo, che è pari a 500 euro, deve essere speso entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo rispetto a quello della registrazione, che in questo caso è il 2024.

I requisiti per accedere al contributo

Possono accedere al bonus cultura i ragazzi che sono nati nel 2004. Le richieste per ottenere il contributo dovranno essere effettuate dal 31 gennaio 2023. Le istruzioni e la data ufficiale per effettuare le richieste arrivano dal Decreto n. 184 del Ministero della Cultura. Il documento è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 281 del 1° dicembre 2022: al suo interno sono inserite le nuove regole per ottenere il contributo, che potrà essere speso attraverso una card virtuale.

Il bonus cultura viene riconosciuto ai giovani residenti in Italia. Devono aver compiuto 18 anni. La misura consiste in una carta elettronica del valore di 500 euro, che può essere spesa per acquistare dei prodotti culturali. Per i nati nel 2003, il termine per la registrazione è scaduto nel corso del mese di agosto 2022.

Quest’anno, sostanzialmente, non ci sono stati dei cambiamenti per quanto riguarda l’utilizzo del bonus da parte dei neo maggiorenni. Dovranno continuare a registrarsi sul portale 18app, accedendovi attraverso le credenziali Spid o con la carta d’identità elettronica (Cie). La procedura di registrazione sarà attiva e completamente operativa dal 31 gennaio fino al 31 ottobre 2023.

Nel momento in cui viene attivato il borsellino elettronico, i diretti interessati avranno tempo fino al 30 aprile 2024 per spendere i 500 euro ricevuti, presso le imprese e le strutture che sono registrate in un apposito elenco. Questa somma non concorre alla formazione del reddito imponibile, ma soprattutto non rientra nel calcolo del valore Isee.

Cosa è possibile acquistare con il bonus cultura

Come abbiamo visto, il bonus cultura mette a disposizione 500 euro per i neo diciottenni, che potranno acquistare i seguenti prodotti culturali:

libri;

musica registrata;

prodotti dell’editoria audiovisiva;

titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale;

corsi di musica;

corsi di teatro;

corsi di lingua straniera.

L’importo può essere utilizzato tramite dei buoni spesa, che sono fruibili esclusivamente dal titolare. Per poter effettuare ogni singolo acquisto, infatti, è necessario accedere direttamente a 18app e generare un bonus, scegliendo la tipologia di esercente, l’ambito e il tipo di bene da acquistare e indicando l’importo totale della spesa.