Il trasferimento del denaro con bonifico bancario dal proprio home banking, che permette di svolgere l’operazione in pochi click, si è ulteriormente evoluto nel bonifico istantaneo. Quest’ultimo consente di trasferire denaro o effettuare pagamenti con un click in un tempo record: meno di 10 secondi, una bella conquista rispetto ai tre giorni lavorativi in media necessari per un bonifico online o al tempo necessario per recarsi allo sportello della banca per effettuare un ordine di accredito.

Cos’è il bonifico istantaneo

Introdotto nel novembre del 2017 e conosciuto anche come SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst), il bonifico istantaneo trasferisce il denaro tra conti correnti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, oltre a costituire una prova immediata dell’avvenuto trasferimento del denaro in una transazione. Si tratta dunque di una soluzione per ricevere e inviare denaro da e verso i propri contatti in tempo reale, oltre che uno strumento bancario estremamente sicuro, rispetto ad esempio a un assegno circolare.

La differenza tra bonifico istantaneo e ordinario risiede principalmente, appunto, nei tempi di trasferimento del denaro – oltre che nei costi dell’operazione, più bassi rispetto a quelli previsti per il bonifico istantaneo. In linea generale, un bonifico ordinario impiega 1 giorno se la banca del mittente e del destinatario coincidono. Fino a 2 giorni se gli istituti di credito sono invece diversi. Ricordiamo che i tempi, in questo caso, dipendono dalla banca da cui si effettua l’operazione e dall’ora in cui si emette l’ordine di bonifico. Non solo: se un bonifico viene eseguito durante un festivo, quei giorni non devono essere considerati durante il conteggio. Se un bonifico viene inviato il venerdì, il trasferimento sul conto corrente del beneficiario avverrà durante i primi giorni della settimana.

Come effettuarlo

Per verificare se si può effettuare un bonifico istantaneo con il proprio conto corrente e la propria banca, sarà sufficiente accedere al proprio home banking e selezionare la funzione “bonifico”. Se il sistema mostrerà i due tasti “ordinario” e “istantaneo”, generalmente con il costo dell’operazione, significa che la propria banca aderisce al circuito dei pagamenti autorizzato ed è possibile procedere procedere anche con l’operazione di bonifico istantaneo. Per effettuare un bonifico istantaneo, è necessario essere in possesso di un conto corrente bancario, oltre a disporre di tutti quei dati necessari per effettuare un qualsiasi bonifico, dall’ordinario all’urgente, ovvero:

Intestazione del beneficiario;

Importo da pagare;

Iban del soggetto che riceve il pagamento.

Anche per il bonifico istantaneo, è richiesto l’inserimento di una causale che, ricordiamo, non è obbligatoria per legge. L’indicazione risulta però molto utile qualora, nel tempo, si vogliano verificare le ragioni sottostanti ad un trasferimento di denaro o qualora la causale venga esplicitamente richiesta dal destinatario dell’operazione.

Dopo aver inserito tutti i dati necessari, verrà mostrato il riepilogo dell’operazione. Una volta confermata, il bonifico istantaneo arriverà al destinatario in pochissimi secondi. Ricordiamo che il bonifico istantaneo non è soggetto a revoca, a meno di invio duplicato oppure frode informatica: prima di confermare l’invio, è dunque necessaria una cura particolare nel verificare la correttezza dei dati inseriti.

Quanto costa il bonifico istantaneo

Il costo di un bonifico istantaneo varia in base agli istituti di credito. Generalmente, il costo è di 3 euro, ma ci sono banche che prevedono un costo più alto, arrivando ai 5 euro, così come più basso – intorno a 1,50 euro. Inizialmente, quando a proporre il servizio erano poche banche, i prezzi erano più alti, ma attualmente, essendo sempre più diffuso, le banche tendono a renderlo più abbordabile.

Ricordiamo inoltre che il bonifico istantaneo vale solo per l’area Sepa e ha un limite di importo massimo adesso molto alto: lo scorso luglio, da 15.000 euro è stato fissato a ben 100.000 euro.

Bonifico urgente

Tra le due tipologie di bonifico, ordinario e istantaneo, esiste una via di mezzo, più rapida di quello ordinario ma non istantanea anche se, come quest’ultima, non revocabile: il bonifico urgente. Solitamente il denaro arriva sul conto del destinatario nell’arco di due ore, ma le tempistiche possono variare a seconda delle banche coinvolte. Se il trasferimento viene richiesto nel pomeriggio o in serata, molto probabilmente con l’opzione “urgente” il denaro si depositerà sul conto del beneficiario la mattina successiva.

La banca applica una tariffa extra e in cambio si impegna a eseguire il trasferimento nello stesso giorno di accettazione dell’ordine. Mediamente il costo di un bonifico urgente è di 5-15 euro.