Tasse: è il Tax freedom day, da oggi gli italiani non lavoreranno più per pagare le tasse

Finalmente ci siamo. Oggi 3 giugno, gli italiani festeggiano il Tax Freedom Day 2024, il cosiddetto “giorno di liberazione fiscale”, un traguardo simbolico, ma allo stesso tempo significativo: da oggi gli italiani, siano essi partite Iva, lavoratori dipendenti, pensionati o imprese, lavoreranno per soddisfare i bisogni e non più per pagare le tasse, le imposte, i tributi e i contributi sociali previsti nel 2024.

Getti fiscale stimato per oltre 900 mld

Un gettito che per l’erario dovrebbe garantire 909,7 miliardi di euro. Risorse che sono indispensabili allo Stato per far funzionare le scuole, gli ospedali, i bus, i treni, gli uffici pubblici e per pagare le pensioni, gli stipendi agli statali e ai dipendenti degli enti locali. In altre parole, sono soldi che le Amministrazioni pubbliche prima incassano, poi investono nei servizi, nel welfare, nelle infrastrutture sociali ed economiche per migliorare la qualità della vita di ognuno di noi.

Recuperati due giorni rispetto al 2023