Bnp Paribas AM porta la sostenibilità dei suoi fondi al 100%

Bnp Paribas AM ribadisce il suo impegno nel campo della sostenibilità degli investimenti integrando i criteri Esg in tutte le strategie attive offerte alla clientela. Tutti i fondi della gamma Bnp Paribas Funds applicano da ora in avanti le Esg Integration Guidelines di Bnp Paribas AM, che si riflettono in ogni fase del processo di investimento.

L’approccio per l’integrazione Esg viene modulato in base alle caratteristiche specifiche di ogni fondo, tenendo conto di vari parametri: tipologia di attivo, processo di investimento e area geografica. Oltre al processo di integrazione Esg, la strategia di investimento di tutti i fondi è conforme alla politica di investimento responsabile della società di gestione patrimoniale che riprende i principi del Global Compact delle Nazioni unite e le politiche settoriali di Bnp Paribas AM.

Pierre Moulin, membro dell’Executive committee e global head of Products & Strategic Marketing di Bnp Paribas AM, ha dichiarato al riguardo: