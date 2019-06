Blockchain Island: arriva OKCoin per l’Europa

A cura di Matteo Oddi

OKCoin con un post pubblicato sul blog ufficiale il 4 giugno, annuncia l’apertura di un ufficio a Malta e l’ampliamento dei servizi in Euro.

OKCoin, secondo exchange al mondo per volume di scambi segue l’esempio del concorrente Binance ed apre un ufficio di Malta. L’ufficio maltese è stato aperto all’interno dell’hub soprannominato chiliZ Blockchain Campus ideato e gestito da Alex Dreyfus.

Il nuovo ufficio opererà in conformità con il Virtual Financial Asset Act, regolato dalla Malta Financial Services Authority.

OKCoin può ora offrire i suoi servizi ai clienti fuori dagli Stati Uniti; è possibile depositare e prelevare euro e scambiarli con criptovalute come bitcoin (BTC), ether (ETH), e bitcoin cash (BCH). Secondo il post, l’exchange aggiungerà altre coppie in futuro.

Jovan Gavrilovic, direttore generale di OKCoin, ha dichiarato:

“L’Europa è essenziale per l’evoluzione dei mercati delle criptovalute. È sede di molte idee progressiste per innovare e interrompere lo status quo del sistema finanziario globale, pur mantenendo un approccio normativo equilibrato.”

Anatoliy Knyazev direttore esecutivo del broker Maltese EXANTE, precursore nel mondo cripto, dichiara: