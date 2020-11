Black Friday, le offerte più cercate dagli italiani

Di anno in anno la popolarità del Black Friday, la giornata dei maxi sconti di fine novembre, ha battuto i suoi precedenti record. Secondo il sito di confronto delle offerte online, Trovaprezzi.it, questo 2020 in cui molti italiani staranno più tempo in casa, non farà certo eccezione. Si prevede, infatti, una crescita a due cifre, pari al +13% rispetto allo scorso anno, per i quattro giorni che vanno dal Black Friday al Cyber Monday (il lunedì dedicato alle offerte sui prodotti tecnologici).

Il maggior numero di ricerche è atteso per la giornata di venerdì 27 (oltre 1 milione e 700mila), mentre la percentuale di incremento maggiore dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì 30 (+18% rispetto al Cyber Monday 2019), afferma Trovaprezzi.it.

I trend emersi lo scorso anno

Dai dati raccolti nelle ricerche su Trovaprezzi.it è stato possibile aggiornare la classifica dei prodotti di maggiore interesse per lo shopping del “Venerdì Nero”. A regnare incontrastati sono gli smartphone, seguiti a distanza dai televisori (grafico in basso). Rispetto al 2018 l’interesse era aumentato per le categorie Aspirapolvere e Pulitrici (che passa dalla 9° alla 7° posizione) e Forni (dal 10° al 9° posto).

Era diminuito invece, l’interesse per Stufe, Camini e Riscaldamento, che esce dalla classifica lasciando il posto a Cucine e Piani Cottura (10°).

Sempre nel 2019, le ore più calde del periodo del Black Friday, in termine di volumi di ricerca, si erano concentrate tra le 14 e le 15 del venerdì e durante il sabato pomeriggio tra le 18 e le 19.

Per quanto riguarda il Cyber Monday 2019, gli italiani avevano concentrato la propria caccia alle promozioni dalle 21 alle 22. In termini di città, la più attiva in questa ricerca è stata Milano, seguita da Roma e, a notevole distanza, da Napoli.

Le offerte del Black Friday 2019, infine, hanno attirato più uomini che donne (con una prevalenza del 60%), mentre la fascia d’età più attiva è stata quella compresa fra i 35 e i 44 anni.