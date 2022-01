Bitcoin: nel 2021 hanno fatto meglio 125 titoli dello S&P 500. Ecco quali sono

Per gli amanti del bitcoin la notizia non è una di quelle che mettono buonumore. Nonostante la forte spinta al rialzo, la regina delle valute digitali ha chiuso il 2021 con una performance inferiore a 125 azioni comprese nell’indice S&P 500, faro di Wall Street. Tra questi titoli c’è anche Tesla. In pratica, quegli investitori che hanno puntato su alcune società del benchmark americano si sono trovati in tasca più soldi rispetto a chi ha scommesso sulla criptovaluta più nota.

Prendiamo il caso di Tesla. Il titolo della società di auto elettriche ha chiuso il 2021 con un incremento del 64%. Una performance che si confronta con il +44% del messo a segno dal bitcoin.

Ma non è stata solo Tesla a battere il bitcoin. Ecco chi sono le altre 124 società che hanno portato a casa guadagni superiori:

Societa` Ticker Perf. un anno Calo dai massimi di 52 settimane % di buy tra analisti che coprono il titolo Prezzo al 3/01/22 Target price consensus Potenziale upside Devon Energy Corp. DVN 182.5% -0.4% 84.85% $45.57 $51.69 13% Ford Motor Co. F 155.4% -0.5% 59.09% $21.76 $20.25 -7% Marathon Oil MRO 147.0% -4.1% 61.29% $16.87 $20.82 23% Signature Bank SBNY 140.8% -4.3% 94.44% $327.34 $378.82 16% Nvidia Corp. NVDA 129.7% -13.1% 81.40% $301.21 $341.51 13% Fortinet Inc. FTNT 128.9% -10.4% 55.17% $333.12 $374.42 12% Diamondback Energy Inc. FANG 128.5% -5.0% 85.29% $111.84 $135.58 21% Bath & Body Works Inc. BBWI 117.5% -15.1% 85.71% $69.62 $90.21 30% Nucor Corp. NUE 115.3% -12.2% 15.38% $113.04 $112.40 -1% Moderna Inc. MRNA 110.4% -52.8% 38.89% $235.05 $293.46 25% Gartner Inc. IT 103.5% -12.8% 50.00% $321.73 $358.33 11% Arista Networks Inc. ANET 100.9% -4.3% 45.83% $142.24 $134.52 -5% Extra Space Storage Inc. EXR 98.8% -4.2% 58.82% $219.24 $220.79 1% Simon Property Group Inc. SPG 93.6% -6.3% 52.38% $160.30 $173.83 8% APA Corp. APA 90.0% -9.9% 43.33% $28.06 $34.57 23% Seagate Technology Holdings PLC STX 88.3% -3.2% 39.29% $113.16 $105.90 -6% ConocoPhillips COP 86.4% -5.4% 86.67% $73.77 $91.09 23% EPAM Systems Inc. EPAM 84.5% -11.5% 76.47% $642.29 $787.79 23% Mid-America Apartment Communities Inc. MAA 84.3% -2.4% 38.89% $226.13 $222.00 -2% Applied Materials Inc. AMAT 84.1% -1.9% 67.86% $159.93 $169.20 6% CF Industries Holdings Inc. CF 83.3% -5.6% 63.16% $70.62 $70.88 0% EOG Resources Inc. EOG 82.8% -7.2% 79.41% $91.16 $112.84 24% CBRE Group Inc. Class A CBRE 82.7% -1.4% 55.56% $108.70 $128.17 18% Old Dominion Freight Line Inc. ODFL 81.6% -7.3% 23.81% $346.37 $337.31 -3% Iron Mountain Inc. IRM 79.1% -3.4% 75.00% $51.32 $47.57 -7% Robert Half International Inc. RHI 79.0% -9.4% 38.46% $109.45 $104.67 -4% Occidental Petroleum Corp. OXY 78.0% -13.1% 44.44% $31.06 $40.52 30% SVB Financial Group SIVB 77.7% -9.8% 70.83% $688.17 $850.19 24% AutoZone Inc. AZO 73.3% -3.1% 52.17% $2,045.11 $2,170.29 6% Regency Centers Corp. REG 71.9% -2.5% 45.00% $76.12 $80.06 5% Johnson Controls International PLC JCI 71.8% -3.0% 69.57% $79.35 $87.37 10% Prologis Inc. PLD 71.7% -3.0% 71.43% $164.90 $167.78 2% Kimco Realty Corp. KIM 71.5% -1.5% 62.50% $24.57 $26.35 7% Live Nation Entertainment Inc. LYV 71.4% -5.2% 52.94% $121.14 $115.00 -5% Wells Fargo & Co. WFC 70.8% -3.5% 70.37% $50.73 $56.03 10% Intuit Inc. INTU 69.9% -11.9% 81.82% $631.47 $761.35 21% Mosaic Co. MOS 69.8% -7.0% 45.45% $40.20 $46.18 15% LKQ Corp. LKQ 68.8% -3.0% 84.62% $58.61 $65.50 12% Tractor Supply Co. TSCO 68.7% -1.7% 51.61% $235.72 $225.96 -4% Duke Realty Corp. DRE 68.1% -2.5% 66.67% $64.56 $64.93 1% Alphabet Inc. Class A GOOGL 68.0% -4.0% 93.88% $2,899.83 $3,342.71 15% KLA Corp. KLAC 67.1% -1.7% 63.64% $435.09 $443.21 2% Federal Realty Investment Trust LP FRT 66.2% -1.5% 35.00% $136.72 $137.47 1% Public Storage PSA 65.9% -3.2% 38.89% $365.28 $369.79 1% Pioneer Natural Resources Co. PXD 64.7% -5.0% 85.71% $186.89 $231.36 24% Textron Inc. TXT 64.6% -2.4% 71.43% $76.32 $87.08 14% Quanta Services Inc. PWR 64.5% -10.0% 83.33% $112.27 $135.69 21% Tesla Inc. TSLA 64.4% -3.5% 43.90% $1,199.78 $879.12 -27% Eli Lilly and Co. LLY 64.2% -4.3% 65.22% $271.73 $290.16 7% Raymond James Financial Inc. RJF 64.1% -0.6% 66.67% $102.89 $122.00 19% Fonte: Fact Sect

Bitcoin: dove andrà nel 2022

Il bitcoin oggi scambia intorno ai $ 46.100, ma quali sono le prospettive per il 2022? Tra gli esperti, Katie Stockton, fondatrice e managing partner di Fairlead Strategies LLC. continua a scommettere su un rialzo a lungo termine verso un obiettivo di $ 90.00.

C’é chi si spinge più avanti. “Il fattore determinante per il Bitcoin e le criptovalute nel 2022 è la politica della banca centrale”, ha dichiarato a Bloomberg Antoni Trenchev, managing partner di Nexo. “Il denaro a buon mercato è qui per restare, il che ha enormi implicazioni per le criptovalute”, poiché “la Fed non ha lo stomaco o la spina dorsale per resistere a un crollo del 10% -20% nel mercato azionario”. Trenchev vede un 2022 instabile, ma stima che Bitcoin raggiungerà i $ 100.000 entro la fine di giugno.