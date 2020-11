Bitcoin in picchiata, ma c’è chi vede nuovi prezzi record nel 2021

Per concludere, la domanda finale per ogni aspirante investitore: il Bitcoin ha potenziale nel lungo termine? Se la risposta è sì, allora in questo caso va applicata la regola d’oro del “time in the market” piuttosto che quella del “timing the market”. Annunci recenti come la decisione di PayPal di consentire ai suoi circa 340 milioni di utenti di comprare e vendere criptovalute, Bitcoin incluso, potrebbero confortare un po’ gli investitori sul fatto che le criptovalute sono destinate a restare”.