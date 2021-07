Bitcoin: dove andranno i prezzi nel secondo semestre 2021

Partito alla grande, il secondo trimestre del 2021 si è alla fine rivelato un periodo nero per il Bitcoin, il peggiore dal 2018. I rendimenti hanno segnato un calo del 40% tra aprile e giugno, mentre le quotazioni si muovono al momento intorno ai 35 mila dollari.

“Quello che è iniziato come un ottimo trimestre, con l’IPO di Coinbase (NASDAQ:COIN) il 14 aprile, in cui il prezzo di Bitcoin è arrivato fino a $ 63.000, si è rapidamente trasformato in un trimestre negativo con un calo record del prezzo e il sentiment di mercato diventato ribassista”, ha affermato la società di data science IntoTheBlock. “Ci sono diversi fattori che hanno influenzato il forte calo dei prezzi.

A partire dai paletti fissati dalla Cina sull’estrazione di Bitcoin, passando per la mancanza di appetito da parte degli investitori istituzionali, per finire alle preoccupazioni normative e alle notizie negative arrivate da Elon Musk, iniziate quando Tesla ha annunciato che non avrebbe accettare più pagamenti in Bitcoin a causa di problemi ambientali”, ha affermato la società in una newsletter inviata via email.