Bitcoin: cresce l’interesse degli italiani per la regina delle criptovalute

Ritorna l’interesse degli italiani nei confronti del Bitcoin, regina incontrastata nel mondo delle criptovalute nonostante la pesante flessione registrata a partire dal mese di aprile.

Così emerge dall’ultima indagine di Wall Street Italia realizzata in collaborazione con T-Voice, società che si occupa di opinion mining, sentiment analysis e topic discovery e sfrutta algoritmi di artificial intelligence supervisionati con l’obiettivo di offrire una panoramica precisa di opinioni e sentimenti condivisi tramite web e social network.

Le analisi sono state condotte su più di 9.000 testi in lingua italiana riguardanti il tema “bitcoin” presenti nel web e sui principali social network per il periodo che va dal 17 Giugno al 20 Luglio 2021.Tutti i risultati sono presentati al netto degli “off-topic”, ovvero senza considerare quei testi che non contengono il tema di interesse.

Il sentiment degli italiani verso il Bitcoin

Dall’indagine si scopre che gli italiani esprimono oggi valutazioni positive nei confronti del Bitcoin (72,5%), in netto aumento rispetto alla precedente rilevazione e contro il 10,1% che esprime pareri negativi e un 17,4% che rimane neutrale.

Il grado di soddisfazione degli italiani

L’indagine mette in luce anche un crescente grado di soddisfazione nei confronti del Bitcoin che, ottiene nel Web Opinion Index, termometro del livello di soddisfazione degli italiani con il Bitcoin, un punteggio di 55,05 su 100.

Si precisa che l’indice varia da -100 a +100 e 0 rappresenta il valore soglia. Valori maggiori di zero indicano soddisfazione. Valori minori di zero indicano insoddisfazione. 0-25 basso, 25-50 medio-basso, 50-75 medio-alto, 75-100 alto (in termini assoluti).

Infine, tra i temi più discussi sui web e i social network inerenti il Bitcoin, emerge come il rischio sia in cima con il 46,58%, seguito da investimenti con il 27,58%, valore con il 16,07%, sicurezza al 6,99% e infine blockchain al 2,83%.