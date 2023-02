Biodiesel, quanto costa e dove trovarlo?

Il futuro dell’industria automobilistica sembra sempre più legato alla necessità di trovare soluzioni sostenibili per ridurre le emissioni di anidride carbonica, responsabili dell’inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici. L’Europa ha deciso di intraprendere un percorso che porterà alla fine della vendita di auto benzina e diesel entro il 2035, aprendo la strada a veicoli alimentati a batteria e a idrogeno.

Ma quali sono le alternative ai combustibili fossili attualmente disponibili? Tra le tecnologie emergenti, ci sono gli eFuels, ovvero i combustibili di nuova generazione che puntano a neutralizzare le emissioni di anidride carbonica, bilanciandole con quelle sottratte nella realizzazione. Anche i biocarburanti sono una soluzione che sta guadagnando sempre più terreno, in quanto non sono sintetici ma derivano da scarti vegetali.

In Italia, Eni sta avviando la commercializzazione dell’HVOlution, un biocarburante composto al 100% da HVO puro, ovvero un BioDiesel prodotto da materie prime di scarto e residui vegetali, non in competizione con la filiera alimentare. L’azienda ha siglato accordi e partnership in diversi Paesi africani, dove sta sviluppando una rete di agri-hub in cui verranno prodotti oli vegetali. Una volta lavorati nelle raffinerie italiane, questi daranno vita ai biocarburanti utilizzabili nei motori compatibili.

Le auto che possono già utilizzare questo nuovo carburante sono di ultima generazione, in particolare quelle diesel del Gruppo Volkswagen, Toyota e Stellantis, in particolare quelle di Peugeot e Citroen. Il BioDiesel di Eni promette di ridurre le emissioni di anidride carbonica tra il 60 e il 90%.

Il nuovo gasolio vegetale può già essere acquistato e provato in Italia, in 50 stazioni di servizio predisposte nei mesi passati, che diventeranno 150 entro marzo.

La transizione verso combustibili ecologici non sarà facile e richiederà tempo, ma l’Europa ha deciso di intraprenderla e di valutare la sostenibilità degli eFuels e dei biocarburanti entro il 2026. In ogni caso, è importante ricordare che anche il nostro comportamento quotidiano può fare la differenza nella riduzione dell’inquinamento e dei gas serra.