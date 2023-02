Binance ha annunciato che a partire da oggi, 8 febbraio 2023, sospenderà temporaneamente prelievi e depositi in dollari Usa per i clienti internazionali.

In un recente tweet, il più grande exchange di criptovalute al mondo ha affermato che “sospenderà temporaneamente tutti i bonifici bancari in dollari Usa”. Altri metodi di trasferimento non saranno interessati, ha aggiunto l’exchange, osservando che influisce solo su “una piccola parte” dei propri utenti.

L’exchange non ha fornito ulteriori dettagli ma ha affermato che “sta lavorando sodo per riavviare il servizio il prima possibile”.

In un tweet separato, Binance US, un’unità della società regolata dal Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro, ha affermato di non essere interessata dalla sospensione. Pertanto la mossa si applica solo ai clienti non statunitensi che trasferiscono denaro da o verso conti bancari in dollari.

La mossa arriva mentre Binance ha dovuto affrontare sfide bancarie negli Stati Uniti. Il mese scorso, il partner bancario dell’exchange Signature Bank ha alzato i minimi di transazione per i trasferimenti in dollari, annunciando che avrebbe elaborato solo le negoziazioni da parte di utenti con conti bancari in USD superiori a $ 100.000.

A quel tempo, Binance ha dichiarato che stava “cercando attivamente” un nuovo partner per elaborare i suoi pagamenti SWIFT. Signature Bank, che ha sede a New York, ha dichiarato a dicembre che intende ridurre la sua esposizione ai clienti che operano nello spazio crittografico versando circa $ 10 miliardi di depositi.

Signature Bank eSilvergate sono due delle più grandi banche nel settore. Tuttavia, il duo è stato duramente colpito dal tracollo delle criptovalute lo scorso anno che ha visto spazzare via dal mercato un valore di circa 2 trilioni di dollari.