Bill Gates, nuova tegola. Ora è accusato di bullismo dai dipendenti Microsoft

Nuove pesanti accuse di bullismo si abbattono su Bill Gates, dopo che lui e Melinda Gates hanno annunciato il loro divorzio a maggio. Dopo i rumors sulle frequentazioni con Jeffrey Epstein, il controverso finanziere condannato per pedofilia, e le numerose relazioni extraconiugali, nuovi retroscena per nulla edificanti emergono sul miliardario americano, fondatore di Microsoft.

Bill Gates accusato di bullismo

Questa volta ad accusare il tycoon, sono alcuni dipendenti Microsoft che hanno accusato Gates di essere un “bullo” d’ufficio il cui slogan era “questa è l’idea più stupida che abbia mai sentito”.

Lo riferisce The Insider, spiegando che la reputazione di Gates come capo irascibile è iniziata non molto tempo dopo aver lanciato il gigante della tecnologia Microsoft con l’amico d’infanzia Paul Allen nel 1975.

Un portavoce del miliardario ha subito negato che Gates abbia negli anni passati maltrattato i dipendenti.

Ma le voci che si rincorrono allungano un’ombra su uno degli uomini più ricchi al mondo. Sempre secondo fonti anonime, l’imprenditore miliardario avrebbe anche tracciato i suoi dipendenti memorizzando le loro targhe.“Non sa davvero come scherzare o come connettersi con le persone. È solo un essere umano imbarazzante per quanto riguarda le interazioni sociali” ha spiegato un dipendente.

Nessun interesse per la “diversità”

E ancora. Maria Klawe, ex membro del consiglio di amministrazione di Microsoft dal 2009 al 2015, sostiene che “una persona come Bill Gates pensa che le regole di comportamento non si applichino a lui”.

Secondo il suo racconto, Gates si comportava come se fosse la “persona più intelligente nella stanza” e che la diversità, non era qualcosa a cui fosse “interessato”. Quando i dirigenti donne suggerivano iniziative sulla diversità, Gates replicava “Stai cercando di distruggere l’azienda?”.

Gates, oggi 65 anni, è sotto stretta “osservazione” della stampa da quando a maggio ha annunciato a sorpresa il divorzio dalla moglie Melinda Gates.