La Gates Foundation ha donato finora 1,75 miliardi di dollari per “sostenere la ricerca, lo sviluppo e la fornitura equa di strumenti salvavita” nella lotta al Covid-19. Bill Gates è stato molto attivo, inoltre, nel dibattito sulla pandemia da coronavirus, e forse anche per questo è stato coinvolto nelle più spinte dietrologie anti-vaccini.

Ma quali sono le previsioni del fondatore di Microsoft sull’andamento della pandemia, e sulla possibile fine di questa tragica esperienza? Lo scorso dicembre il miliardario ha rilasciato le sue ultime impressioni in un’intervista all’Hindustan Times: “Entro l’estate del 2021, i paesi ricchi avranno una maggiore copertura vaccinale rispetto ad altri paesi, quindi i paesi ricchi torneranno per lo più alla normalità”.

Gates, così come già sottolineato da Amnesty e dall’Organizzazione mondiale della sanità, ha tenuto a sottolineare che questa pandemia risentirà molto di una distribuzione assai ineguale del vaccino.

Paesi ricchi e resto del mondo: due scenari diversi

“Poiché il virus sarà ancora nel mondo”, nell’estate 2021, “saremo ancora prudenti riguardo ai grandi eventi pubblici, e porteremo ancora la mascherina”, ha aggiunto Gates. “Abbiamo davvero bisogno di eliminare questo virus, quasi ovunque, altrimenti come abbiamo visto accedere anche in paesi che hanno fatto un ottimo lavoro – Australia o Singapore o Hong Kong o la Corea del Sud – ci sarà sempre il rischio di reinfezione”.

Per tutte queste ragioni, Gates ritiene che “saremo in grado di dire che è tornata la normalità” in qualche momento compreso nella prima metà del 2022.