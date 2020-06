Biden: il suo programma elettorale e i mercati finanziari

di Ken Taubes, CIO of Us Investment di Amundi Pioneer

Joe Biden ha un vantaggio storicamente ampio sul presidente Donald Trump nei sondaggi, anche nel voto fondamentale del collegio elettorale, che però potrebbe ridursi più vicino alle elezioni.

La flessione del rating di approvazione di Trump è stata particolarmente evidente tra gli anziani e quest’anno non è finora risultato in testa in alcun sondaggio importante, anche se va detto che i sondaggi si sono rivelati inaffidabili nelle ultime elezioni. Per mettere in prospettiva il vantaggio di Biden, nessun candidato o Presidente precedente ha visto un vantaggio così grande a questo punto della corsa. Tuttavia Trump mantiene ancora rating leggermente favorevoli sull’economia.

Un punto di svolta potrebbe esserci se il partito democratico prendesse il controllo del Senato, una eventualità che appariva improbabile a inizio anno.

L’effetto sui mercati di una vittoria di Biden

Il mercato non sta ancora valutando i rischi associati a una potenziale presidenza di Biden e/o all’influenza democratica sul Congresso. La volatilità del mercato potrebbe aumentare se la probabilità di questo scenario aumentasse man mano che le elezioni si avvicinano. L’agenda di Biden avrebbe implicazioni di vasta portata per ogni comparto industriale e settore dell’economia, con una significativa ricaduta degli investimenti.

Il suo piano fiscale ridurrebbe in modo significativo gli utili delle imprese. Ha inoltre in programma di ampliare l’accesso all’assistenza sanitaria e di sostenere le comunità minoritarie attraverso un nuovo programma di alloggi a prezzi accessibili. Potrebbe mantenere una posizione dura nei confronti della Cina, anche se con una retorica meno aspra rispetto a Trump, e lanciare un nuovo programma per le infrastrutture.

I riflessi sulle azioni dell programma di Biden

Per quanto riguarda le azioni USA, la riforma fiscale di Biden ridurrebbe la nostra stima degli utili dello S&P 500 per il 2021 di circa $20 per azione, da $170 a $150. Come regola generale, ogni variazione di punto percentuale nell’aliquota effettiva d’imposta sulle società dovrebbe cambiare gli utili dello S&P 500 dell’1,2%, o $2 per azione.

Il piano di Biden annullerebbe soltanto la metà dei tagli del Tax Cut e del Jobs Act sull’aliquota d’imposta nazionale obbligatoria. Insieme alle altre proposte stimiamo che tale piano aumenterebbe l’aliquota fiscale effettiva dello S&P 500 al 26%. Un’inversione di tendenza nella riduzione della regolamentazione durante l’amministrazione Trump potrebbe danneggiare soprattutto i finanziari, le grandi società di tecnologia, l’energia, l’healthcare e qualsiasi impresa ad alta intensità di manodopera.

Più a lungo termine, i grandi operatori di settore con forti posizioni competitive possono più facilmente assorbire l’aumento delle normative e trasferire l’aumento dei costi. Esempi passati di questo tipo includono il tabacco, il settore delle utilities, il settore sanitario e la difesa.

I riflessi sul mercato obbligazionario dell programma di Biden

Per quanto riguarda il reddito fisso statunitense, è con la comprensione del rischio posto dal risultato delle elezioni che gli investitori dovrebbero costruire portafogli obbligazionari.

Un’attenta selezione del credito è fondamentale, per individuare società con bilanci solidi, flessibilità finanziaria, modelli di business resilienti e ampia liquidità. La diversificazione è fondamentale anche nell’ambito delle obbligazioni societarie e di altri settori fondamentalmente stabili, come le cartolarizzazioni di mutui residenziali, il credito al consumo e i prestiti commerciali. Riteniamo che le obbligazioni ipotecarie dell’Agenzia statunitense e i TIPS possano essere dei validi sostituti dei buoni del Tesoro Usa, piuttosto cari, per fornire liquidità stabile nei portafogli.

Con l’entrata in carica di un‘amministrazione sconosciuta dopo le elezioni, l’imprevedibilità della politica fiscale e il percorso di ripresa economica, è meglio coprire il rischio tassi.