Bella (Confcommercio): “Tasse, impossibile tagliarle. Serve spending review”

“L’euro compie vent’anni” è il titolo della presentazione dell’Ufficio Studi di Confcommercio, presentato durante il XX Forum Confcommercio in corso a Cernobbio. Abbiamo intervistato Mariano Bella, direttore dell’Ufficio Studi, che ci ha parlato delle principali evidenze dell’indagine:

“L’euro e l’Europa non dovrebbero essere accusati di essere il nostro problema. I nostri sono solo nostri, non europei, e i numeri parlano abbastanza chiaro. Siamo a distanza siderale dagli altri partner, sia grandi sia piccoli, quindi attribuire a un’entità sovranazionale le colpe è sbagliato. Per citare un vantaggio dell’Europa, i bassi tassi d’interesse, avremmo dovuto fare gli investimenti per aggiustare la nostra socio-economia. Non lo abbiamo fatto e ora ne paghiamo le conseguenze”.