Bce verso il bis: nuova stretta dei tassi da 75 punti base

La Bce è pronta a rivedere al rialzo il costo del denaro. Lo farà nella riunione di oggi, aumentando il costo del denaro di 75 punti base, una mossa analoga a quella adottata nel meeting di settembre, in modo da portare il tasso di interesse della banca al 2% e quello dei depositi all’1,50%. Una mossa giustificata dalla volontà di contestare l’inflazione, che resta ancora troppo elevata (a settembre i prezzi sono saliti del 9,9%).

Queste le attese del mercato, condivise da François Rimeu, senior strategist di La Française AM, secondo cui la presidente della Bce Christine Lagarde confermerà l’approccio meeting-by-meeting per calibrare i tassi di interesse. Secondo Rimeu:

“La Bce continuerà ad avere un atteggiamento da falco/aggressivo per mantenere la credibilità e riportare l’inflazione all’obiettivo di medio termine del 2%. Anche se gli annunci del Consiglio direttivo di ottobre non saranno una sorpresa, riteniamo che questa riunione possa spingere i differenziali di rendimento dei titoli sovrani dell’Unione economica e monetaria europea (UEM) ad allargarsi”.

Al di là dei tassi, novità sono attese anche sul fronte della remunerazione della liquidità in eccesso (operazioni di finanziamento mirate a lungo termine, Tltro, reverse tiering) per incoraggiare le banche a rimborsare in anticipo i prestiti Tltro. Durante la conferenza stampa a conclusione della riunione, non mancheranno domande sull’avvio del quantitative tightening.

Stando alle previsioni di La Française AM, la banca centrale europea comunicherà l’intenzione di avviare il quantitative tightening (QT) sul programma di acquisto di asset (APP) quando il tasso di deposito si sposterà in territorio neutrale:

“Prevediamo che nella riunione di dicembre la Bce annuncerà ufficialmente il suo piano di riduzione dei titoli APP, che dovrebbe iniziare nel primo trimestre del 2023. Il QT sarà un processo graduale e passivo, che non comporterà la vendita attiva di obbligazioni”.

Anche per Morgan Stanley, l’istituto di Francoforte, data la previsione della banca di un’inflazione di fondo persistente e più elevata fino alla fine dell’anno, si aspettano che la Bce aumenti i tassi di 75 punti base in ottobre e di 50 punti base in dicembre. Gli esperti della banca americana prevedono inoltre che sarà affrontata la questione dei Tltro troppo favorevoli e che modifichi la forward guidance sui reinvestimenti dell’APP, accennando a cambiamenti nel prossimo futuro. Analoghe le stime di Pimco: