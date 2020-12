BCE: giovedì in scena l’ultima riunione dell’anno. Le stime del mercato

Fari del mercato puntati ultima riunione dell’anno della Bce, in calendario giovedì 11 dicembre, che potrebbe mettere in campo nuove armi a supporto dell’economia europea.

Anticipazioni in tal senso erano già arrivate nell’ultimo incontro di ottobre. In quell’occasione l’istituto di politica monetaria ha annunciato una ricalibrazione degli strumenti di politica monetaria sulla base delle nuove proiezioni di crescita e inflazione, al fine di rispondere in modo più efficace alle ulteriori sfide monetarie ed economiche.

Tre i canali d’intervento possibili, magari con un mix equilibrato tra i vari elementi: la durata del Pepp, un potenziamento del QE per controbilanciare gli effetti economici della pandemia; la sua capacità di spesa; le aste Tltro, quelle che servono a fornire di liquidità a condizioni agevolate le banche.

Nulla si attende sul fronte dei tassi di interesse, che dovrebbero restare sui livelli attuali, così come non è in vista un’ulteriore riduzione del tasso di deposito, in quanto i prestiti bancari non dovrebbero essere messi a repentaglio

Secondo Ulrike Kastens, economista di DWS, l’istituto di Francoforte, appare improbabile che gli strumenti cambino molto da quelli usati fino ad oggi. Tra questi figurano:

Aste a lungo termine: prolungamento delle condizioni favorevoli fino al 2022, al fine di mantenere la liquidità e il credito in circolazione. Proroga del programma di acquisto di emergenza in caso di pandemia (PEPP) di 500 miliardi di euro fino alla fine del 2021. In particolare, l’elevato livello di incertezza economica previsto dalla BCE dovrebbe indurre la banca centrale a rendere il volume più generoso di quello attualmente necessario in termini di acquisti mensili e di volume di PEPP non ancora utilizzato. Prolungamento della fase di reinvestimento del PEPP almeno fino alla fine del 2023. Prosecuzione del “vecchio” programma di bond con un volume di acquisti mensili di 20 miliardi di euro.

Come spongia Kastens: