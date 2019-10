BCE: domani ultima riunione con Draghi presidente, le attese degli analisti

Fari del mercato puntati sulla riunione della BCE di domani, l’ultima l’ultima presieduta da Mario Draghi, che lascerà il suo incarico il prossimo 31 ottobre.

Dopo il nuovo maxipacchetto di misure straordinarie di politica monetaria annunciate lo scorso 12 settembre, gli analisti non si attendono nessuna novità di rilievo. Bocce ferme dunque in attesa che a Francoforte si insedi Christine Lagarde.

L’attenzione, come sempre, è rivolta alla conferenza stampa successiva alla riunione. Un appuntamento tanto più importante in quanto questa volta in quanto arriva in un momento di forti malumori interni alla BCE dopo l’annuncio delle misure a settembre, incluso il contestatissimo Quantitative easing.

Per quanto riguarda invece il comunicato che verrà diramato alle 13,45, le previsioni sono dunque che venga confermato in blocco il quadro delle decisioni di un mese fa: taglio dei tassi di deposito di 10 punti a -0,5%, ripresa degli acquisti netti per 20 miliardi di euro al mese a partire da novembre, introduzione di un sistema a due livelli per la remunerazione delle riserve e conferma della nuova guidance che non più legata a un orizzonte temporale ma a un target quantitativo.

Gli analisti si aspettano che verrà ribadita la formula che recita: