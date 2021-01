Bce: domani primo meeting 2021, avanti con politiche attuali ma non con pilota automatico

Domani, giovedì 20 gennaio, il Consiglio direttivo della Bce si riunirà nel primo meeting del 2021. Dopo le munizioni messe in campo nel meeting di dicembre, gli analisti non si aspettano tassi fermi e nessuna consistente novità.

Bce, le attese degli analisti per domani

Come spiega in una nota Gero Jung, Chief Economist di Mirabaud AM:

“In seguito all’annuncio di un nuovo pacchetto di politiche monetarie nella riunione dello scorso dicembre, è improbabile che la BCE annunci nuove misure o modifiche alla sua posizione attuale. Al meeting di giovedi, l’attenzione sarà su tre temi principali. In primo luogo, il focus sarà sui rischi per le prospettive di crescita che a nostro avviso è probabile saranno ancora orientate al ribasso, dato che in molti Paesi sono ancora in vigore misure di distanziamento sociale, che hanno un impatto sulla crescita. Si osserveranno poi le implicazioni della forza dell’euro sulle prospettive di inflazione. A questo proposito, l’inflazione resta a livelli estremamente bassi, e la stessa BCE si aspetta che l’inflazione HIPC raggiunga solo l’1,4% nel 2023. Questa cifra è poco ambiziosa, considerato che la definizione di stabilità dei prezzi della stessa BCE è “mantenere i tassi d’inflazione al di sotto, ma vicini al 2% nel medio termine”. Il terzo punto è l’importanza di “condizioni di finanziamento favorevoli”. A dicembre, la BCE ha dichiarato che intende utilizzare i suoi strumenti di crisi per preservare condizioni di finanziamento favorevoli”

Goldman Sachs: rischi meno pronunciati dopo il vaccino

Per quanto riguarda le prospettive economiche, gli esperti di Goldman Sachs sono dell’idea che l’istituto di Francoforte ribadirà che i rischi rimangono orientati al ribasso, soprattutto alla luce dei recenti sviluppi di Covid-19, ma allo stesso tempo osserverà che sono diventati meno pronunciati alla luce a introduzione del vaccino.