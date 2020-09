Bce conferma la propria politica monetaria, Pil 2020 rivisto al rialzo

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso, come atteso dagli analisti, di lasciare invariati i tassi d’interesse e di confermare il volume di acquisti del programma temporaneo Pepp, nonché del Quantitative easing.

Il Pepp rimane, pertanto, invariato a un volume complessivo di acquisti pari a 1.350 miliardi di euro, mentre il Qe procederà ancora a un ritmo di acquisti aggiuntivi di 20 miliardi mensili. La prima misura proseguirà almeno fino al giugno 2021, la seconda “poco prima che la Bce proceda a rialzare i tassi” – fatto che non avverrà prima di un deciso riavvicinamento dell’inflazione al 2%.

Il comunicato pubblicato oggi ricalca parola per parola le posizioni assunte dal Consiglio lo scorso luglio, come ha notato NewsSquawk:

Dopo la svolta nella policy annunciata dalla Federal Reserve ci si attende dalla presidente dell’Eurotower, Christine Lagarde, qualche segnale di risposta. Il target d’inflazione negli Stati Uniti, di fatto, è stato innalzato irrobustendo il trend di indebolimento del dollaro sull’euro. Questo fenomeno potrebbe danneggiare il commercio estero dell’Area euro, i cui prodotti, tendono a diventare più cari per i consumatori stranieri (in particolare per quelli americani).

C’è attesa anche sulle previsioni relative all’andamento dell’inflazione e della crescita europea, per la quale si attendono i primi segnali di recupero dopo i danni provocati dai lockdown decisi nei vari Stati membri.

Per quanto riguarda le previsioni sulla crescita l’outlook sul Pil dell’Eurozona è stato rivisto al rialzo per il 2020 dal -8,7 al -8%. Il tasso d’inflazione previsto per il 2021, inoltre, è stato rivisto al rialzo dal +0,8 al +1%.

La conferenza di Lagarde avrà inizio alle ore 14 e 30 (aggiornamenti in diretta saranno inseriti in coda al presente articolo).