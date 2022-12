Banco Bpm e Crédit Agricole: partnership nella bancassurance

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, è arrivata la conferma: Banco Bpm e Crédit Agricole hanno sottoscritto un term-sheet vincolante per costituire una partnership strategica “di lunga durata” nella bancassurance nel settore Danni-Protezione.

Lo annuncia una nota, in cui si spiega che l’accordo prevede ” l’acquisizione da parte di Crédit Agricole Assurances S.A (CAA) della partecipazione del 65% in Banco BPM Assicurazioni e, subordinatamente al riacquisto da parte della Banca della partecipazione attualmente detenuta da Cattolica Assicurazioni, del 65% in Vera Assicurazioni che, a sua volta, detiene il 100% di Vera Protezione (le “Compagnie Assicurative”) e l’avvio di una partnership commerciale della durata di 20 anni nel settore Danni/Protezione”.

L’operazione – continua la nota – si basa su una valorizzazione del 100% delle Compagnie Assicurative pari ad Euro 400 milioni. Di conseguenza, per la cessione del 65% delle Compagnie Assicurative, CAA corrisponderà a Banco BPM complessivi Euro 260 milioni.

Come di prassi, il prezzo di cessione è soggetto ad aggiustamento a valle della due diligence e sarà corrisposto per cassa alla data del closing.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’intesa raggiunta con Crédit Agricole” ha dichiarato Giuseppe Castagna, CEO di Banco BPM. “La partnership con CAA permetterà a Banco BPM di far leva sulle competenze industriali del maggior player Europeo in ambito bancassurance. Grazie a questo accordo siamo stati in grado di valorizzare appieno il potenziale del nostro settore Danni/Protezione, facendo tesoro delle positive esperienze maturate in una storia di successo come quella di Agos”.

L’operazione – conclude la nota – avrà un impatto positivo sul CET1 ratio fully loaded adjusted di Banco BPM stimabile in 13 pb1. Al contempo Banco BPM manterrà una significativa contribuzione pro- quota dagli utili attesi delle Compagnie Assicurative, oltre a beneficiare del flusso commissionale derivante dall’accordo commerciale.