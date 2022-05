Banche: tra i 5 migliori titoli su cui investire 3 sono italiani

Banco BPM, Intesa SanPaolo, Unicredit, Hsbc, ING Groep sono le cinque banche europee in grado di sovraperformare nell’attuale difficile contesto economico.

Ad indicarli Filippo A. Diodovich, Market Strategist di IG Italia. Sullo sfondo, forti pressioni inflazionistiche in continuo aumento che stanno comprimendo sempre di più i margini sugli utili delle imprese. A ciò si aggiunge l’incertezza dei mercati che si è altresì manifestata nei profondi ribassi dei principali indici azionari e nello spread in forte rialzo.

Molti i perdenti generati da questo nuovo ordine mentre i vincitori sono pochi ma tra questi vi sono i titoli del comparto bancario, storicamente privilegiato dagli alti tassi di interesse.

Di conseguenza, per affrontare al meglio questo periodo di grosse difficoltà, l’esperto suggerisce cinque titoli in grado di sovraperformare e schermare le eventuali perdite contratte fino ad ora.

Nella lista di Diodovich vi sono ben tre italiane, un ottimo riconoscimento per il nostro paese.

In primo luogo è bene investire su Banco BPM che, secondo l’esperto di IG Italia, recentemente sta beneficiando molto dalle speculazioni su una possibile operazione di finanza straordinaria. Dopo i minimi del 9 maggio (€2,79), il gruppo bancario milanese consolida una performance positiva del 20% da inizio anno anche se ha leggermente ritracciato fino a €3,16.

Poi c’è UniCredit. La banca di Piazza Gae Aulenti ha beneficiato positivamente dai risultati trimestrali, più positivi del previsto.

Infatti, sembra che gli investitori abbiano quasi dimenticato la forte esposizione del gruppo verso il mercato russo – dove Unicredit è presente dal 2005 con circa 4mila dipendenti e 70 filiali – così come i rischi a cui è sottoposta. Tuttavia, il titolo – dai minimi di €7,85 toccati il 9 maggio – ha rimbalzato di quasi il 33% fino agli attuali €10,45.

Intesa Sanpaolo è il più grande gruppo bancario italiano che ha beneficiato molto in borsa dall’annuncio dei risultati trimestrali, in linea con le aspettative del consensus. Dal minimo del 9 maggio (€1,83), il titolo fa registrare un rialzo del 9,25% fino a quasi €2.

Infine, allargando lo sguardo all’intero continente, l’esperto suggerisce di aumentare l’esposizione verso HSBC (Hong Kong and Shanghai Banking Corporation) che gode di grande vitalità nell’ultimo periodo. A Londra, HSBC quota al momento a £518, +15% da inizio anno.

Crediamo che il titolo possa beneficiare in modo consistente dal rialzo globale dei tassi di interesse, soprattutto dal settore del retail banking che prevede utili in crescita per il 2022. Inoltre, anche dal lato della gestione patrimoniale per i clienti HNWI (High Net Worth Individuals) i margini ampi e la forte domanda creano delle prospettive future molto interessanti. In conclusione, consigliamo di privilegiare il titolo per chi possiede un portafoglio con un obiettivo di rendimento elevato a breve termine.