Banca Mediolanum lancia Selfy Conto e punta ai giovani

Banca Mediolanum ha deciso di compiere un nuovo passo nel processo di digitalizzazione dei servizi lanciando Selfy, un conto corrente digitale che potrà contare su app, home banking e chat dedicate. Selfy Conto consente di gestire i vari aspetti della quotidianità bancaria, “come per esempio ottenere un prestito in tempo reale, disporre un bonifico istantaneo, effettuare operazioni di trading e di acquisto fondi, in totale libertà e autonomia”, ha spiegato Banca Mediolanum in una nota.

Il target di Selfy, un servizio dedicato solo ai nuovi clienti, sarà particolarmente giovane, sarà gratis per i minori di 30 anni mentre, mentre il costo sarà di 45 euro annui, dopo il primo anno gratuito. Una collaborazione con TIM inoltre consentirà ai nuovi sottoscrittori di Selfy Conto che accrediteranno lo stipendio di ricevere un router e navigare gratis con 100 Giga di traffico dati mensile per un anno.

Banca Mediolanum, un approccio esteso a nuovi target

“Selfy ci consente di essere ancor più multi-target intercettando i bisogni di tutti coloro che, sempre più numerosi, chiedono alla propria banca autonomia e servizi digitali d’avanguardia nella quotidianità”, ha dichiarato l’ad di Banca Mediolanum Massimo Doris, “in termini più generali, siamo stati i primi a dare alle persone la libertà di una banca multicanale e negli anni abbiamo poi continuato a innovare ed evolvere il nostro modello, in linea con gli sviluppi tecnologici e digitali”.

“Con Selfy”, ha proseguito l’ad, “Banca Mediolanum rende ancora più semplice la possibilità di scegliere la soluzione bancaria preferita da ciascun cliente, divenendo così l’istituto di riferimento per tutte le tipologie di clientela, sia per coloro che ricercano la consulenza sia per coloro che preferiscono maggiore autonomia”.