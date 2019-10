Banca Mediolanum: raccolta netta da inizio anno tocca 2,6 mld di euro

In calo di 50 milioni di euro la raccolta netta totale di Banca Mediolanum relativa al mese di settembre 2019, pari a 2,6 milioni di euro da inizio anno. Lo comunica lo stesso gruppo guidato da Massimo Doris secondo cui la raccolta netta in Risparmio Gestito è pari a +183 milioni di euro, arrivando in totale a 2,2 miliardi a inizio anno.

I flussi di raccolta del mese sono stati caratterizzati dai consueti fenomeni stagionali, in particolare per quanto riguarda l’incremento di attività bancaria in uscita, a cui si è aggiunta quest’anno la concentrazione a fine settembre di scadenze fiscali che normalmente ricadono su più mesi e che da sole hanno pesato per circa 120 milioni”.

Così commenta Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum che conclude: