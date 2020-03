Banca Mediolanum: raccolta netta a febbraio a 1,1 miliardi di euro

Segno più per Banca Mediolanum che ha alzato il velo sui risultati commerciali del mese di febbraio 2020 che vedono la Raccolta Netta Totale di Gruppo ammontare a 1.136 milioni, mentre la Raccolta Netta in Risparmio Gestito si attesta a 98 milioni.

Nel dettaglio la raccolta netta in risparmio gestito di cui in fondi e gestioni (PICR e Unit-Linked) tocca i 55 milioni di euro. La raccolta netta in risparmio amministrazione segna, sempre a febbraio 2020, 1,038 milioni di euro. Le Erogazioni di mutui e prestiti a favore della clientela del Gruppo salgono nel mese a 226 milioni. Per quanto riguarda l’erogazione dei crediti del gruppo, il totale tocca 226 milioni di euro in febbraio.

Per quanto riguarda il business assicurativo della Protezione, la Raccolta Premi nel mese ammonta a € 8,9 milioni mentre il totale della raccolta polizze protezione segna 8,9 milioni.

“Oltre 1,1 miliardi nel mese di febbraio segnano un nuovo traguardo per la raccolta netta di Banca Mediolanum, che da inizio anno si attesta quindi a 1,9 miliardi, anche grazie al contributo positivo della promozione con cui offriamo ai nostri clienti in Italia il 2% lordo sulle nuove masse vincolate in conto corrente” afferma Massimo Doris, amministratore delegato della Banca.