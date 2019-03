Banca Mediolanum celebra i primi dieci anni della propria corporate university

Banca Mediolanum celebra i 10 anni della propria corporate university, l’istituto di educazione e formazione permanente, inaugurato il 18 marzo 2009, e concepito con l’obiettivo di trasferire il valore in cui l’Azienda crede da sempre: l’individuo al centro, nella sua totalità, per la crescita personale e professionale.

Di seguito i numeri dei primi 10 anni di MCU:

un investimento complessivo nel decennio superiore ai 60 milioni di euro;

500.000 ore di formazione erogate all’anno e un totale che supera i 5 milioni di ore nel decennio;

oltre cento tra professori universitari, consulenti d’azienda e formatori interni coinvolti;

partnership con tutte le più prestigiose università italiane.

“Formazione e preparazione – sostiene il presidente Ennio Doris – sono alla base di ogni successo di un uomo. Una banca, un’impresa che investe sulle proprie persone, è un’azienda che decide di crescere insieme a loro perché il valore del capitale umano è il bene più prezioso e insostituibile sul quale un imprenditore possa continuare a credere e a puntare nel tempo”.

Mediolanum Corporate University fornisce a Family Banker® e dipendenti della banca: corsi di formazione destinati a potenziare le competenze tecniche-specialistiche; percorsi mirati a rafforzare gli skills commerciali, quelli comunicativi e relazionali e strumenti per l’ampliamento e consolidamento delle competenze manageriali.

Dichiara l’amministratore delegato, Massimo Doris: “In questi 10 anni la nostra corporate university si è progressivamente affermata, divenendo un indubbio fattore critico di successo, potendo esercitare la leva fondamentale della formazione, nei confronti di family bankers e dipendenti, in modo diretto, aggiornato e con il contributo dei più quotati atenei italiani. MCU risulta poi essere oggi un asset distintivo sul mercato, non solo in quello bancario e finanziario, ma in termini generali”.

Sotto l’egida di MCU si inserisce dal 2014 Centodieci, una piattaforma culturale che esula da un puro contesto economico-finanziario per aprirsi a una prospettiva sempre più ampia di condivisione di valori, di ispirazione e inclusiva di altre discipline: l’arte, la scienza, la filosofia. Stasera al Teatro Nuovo di Milano si svolge “EDUcanDO: l’educazione può fare”, evento celebrativo di Centodieci con personalità della cultura, dell’imprenditoria e dell’arte che ci hanno accompagnato nel corso di questi anni. Tra gli altri: Michele Placido, Oscar Farinetti, Patrizio Paoletti e Simona Atzori.

“Centodieci è uno spazio aperto di cultura del pensiero e del confronto, di stimolo e di ispirazione che esporta i valori e gli obiettivi di Banca Mediolanum all’esterno affinché chiunque possa condividerli – conclude Oscar di Montigny (nella foto), chief innovation, sustainability & value strategy officer.