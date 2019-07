Banca Mediolanum: a giugno 17 nuovi ingressi nella rete dei family banker

Sono 17 i nuovi professionisti entrati a giugno nella rete di Family Banker di BancaMediolanum. Il loro ingresso fa lievitare a 66, di cui 30 ex bancari, il numero dei nuovi banker inseriti nel primo semestre dell’anno.

Dei 17 nuovi acquisti, si segnalano in particolare i 6 profili che provengono da altri istituti bancari. In Lombardia, a Milano, Luca D’Ippolito, che lascia Banco Bpm; in Veneto, a Padova, Elena Renaldin, proveniente da Intesa Sanpaolo; in Umbria, a Terni, Roberta Malatesta, da Intesa Sanpaolo; in Campania: Luciano Albano da Unipol Banca e Vincenzo Mennella, da Intesa Sanpaolo, entrambi operativi su Napoli; in Sicilia, attiva su Palermo, Stefania Sammartino, ex Unicredit.