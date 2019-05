Banca Generali, utile netto a 66,6 milioni nei primi tre mesi del 2019

Risultati in forte crescita per Banca Generali nei primi tre mesi del 2019. L’istituto guidato da Gian Maria Mossa ha registrato una significativa crescita commerciale e reddituale favorita dalla qualità e versatilità di un’offerta che ha consentito ai private banker di cogliere le opportunità dalla ripresa dei mercati. Le masse gestite e amministrate della banca sono salite a 61,1 miliardi di euro (+8%) e i nuovi flussi netti sono stati pari a 1,4 miliardi (il 9,7% delle masse iniziali su base annualizzata).

Considerando anche il mese di aprile la raccolta si avvicina ai 2 miliardi di euro.Le masse su base pro-forma, ovvero includendo le masse delle società in via di acquisizione (Valeure Nextam), superano ampiamente i 63 miliardi a fine marzo.

Il conto economico si è chiuso con un utile netto di 66,6 milioni (+36%) realizzando il secondo miglior trimestre di sempre. Al risultato hanno contribuito i crescenti numeri della attività ricorrenti, maggiormente diversificate nelle fonti di ricavo, e il recupero degli investimenti sui mercati.

“Siamo molto soddisfatti della crescita in questi primi tre mesi dell’anno, non solo per la forza dell’espansione commerciale che ci proietta verso un nuovo massimo con segnali molto positivi dalla raccolta e dai flussi di nuovi clienti, ma soprattutto per la qualità di questi numeri specchio di una crescente diversificazione delle fonti di ricavo. Stiamo raccogliendo i frutti del grande lavoro fatto nei mesi passati, dove abbiamo impostato un nuovo modello di crescita sostenibile puntando sulla qualità e massima trasparenza nella relazione consulente-cliente, che ci sta premiando come conferma il contributo allo sviluppo della raccolta dalla struttura esistente, il riscontro alla consulenza evoluta e alle nuove soluzioni per la diversificazione, oltre che ai nuovi comparti della Sicav Lux IM. Abbiamo una serie di novità in rampa di lancio molto interessanti sia nell’ambito delle gestioni, sia nel dialogo digitale con le famiglie come nel caso del recente lancio della nuova e innovativa app di mobile banking; per queste ragioni guardiamo con grande fiducia e ottimismo alle prospettive della banca per i prossimi mesi” ha commentato l’amministratore delegato di Banca Generali, Gian Maria Mossa.