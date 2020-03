Banca Generali: raccolta netta sfiora un miliardo nei primi due mesi del 2020

Segno più a febbraio per la raccolta netta di Banca Generali che tocca 539 milioni di euro, sfiorando il miliardo nei soli primi due mesi del 2020, arrivando a segnare da inizio anno 977 milioni.

La componente gestita accelera rispetto al mese precedente dalla nuova SICAV LUX IM che tocca quota 282 milioni nel mese portando il totale da inizio anno a 448 milioni ai nuovi contenitori assicurativi – BG Stile Libero e Lux Protection Life – che hanno raccolto 118 milioni nel mese per un totale di 217 milioni da inizio anno.

A febbraio contratti di consulenza evoluta a 4,9 miliardi

La raccolta amministrata segna una raccolta di 166 milioni (€245 milioni da inizio anno) quasi interamente impiegata nelle nuove emissioni di prodotti strutturati e cartolarizzazioni. La volatilità dei mercati finanziari ha favorito la raccolta in depositi per 147 milioni (€363 milioni da inizio anno), in attesa delle migliori opportunità da parte della clientela per riqualificare gli investimenti. Infine, rende noto il gruppo, a febbraio i contratti di consulenza evoluta (Advisory) hanno raggiunto i 4,9 miliardi di masse, con un progresso di 200 milioni da inizio anno. L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: