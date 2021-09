Banca Generali Private con MIP Politecnico di Milano per la sostenibilità

Banca Generali Private punta forte sugli ESG, anche nella formazione dei suoi private banker e wealth advisor. La rete guidata dal Vice Direttore Generale Marco Bernardi, ha infatti ideato in esclusiva con il MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business un percorso di certificazione EFPA ESG Advisor dedicato ai suoi professionisti.

Il percorso si sviluppa attraverso 12 appuntamenti con cadenza settimanale finalizzati ad approfondire tutti gli aspetti peculiari che caratterizzano il mondo del risparmio sostenibile: dalle definizioni chiave ai principali fattori di sviluppo, dall’analisi dei prodotti finanziari sostenibili fino agli elementi di gestione del rischio.

“La sostenibilità rappresenta non solo un obiettivo strategico del nostro piano industriale, ma un vero e proprio tratto caratterizzante del nostro dna che guida il modello di sviluppo di Banca Generali e che ci ha spinti a dar vita a questo percorso formativo personalizzato in esclusiva con la Business School del Politecnico di Milano e preferito ad altre soluzioni standard offerte dal mercato, perché finalizzato a mettere i nostri banker nelle condizioni di poter anticipare la domanda di consulenza sostenibile della clientela con nuove competenze e professionalità. Siamo convinti che sia questa la strada da seguire per una consulenza davvero sostenibile alle famiglie” commenta Francesco Bocci, responsabile della formazione di Banca Generali.

Il corso, nel quale interverranno sia docenti MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business che esponenti di spicco del mondo del risparmio, consentirà ai private banker e wealth advisor di Banca Generali di candidarsi all’esame EFPA ESG Advisor. Il via alle lezioni è in programma per mercoledì 15 settembre, con la chiusura delle lezioni prevista per il prossimo 9 dicembre 2021”.