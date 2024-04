Banca Generali: ok al bilancio d’esercizio 2023. Confermato quarto mandato per AD Gian Maria Mossa

Utile netto a 314,9 milioni di euro in salita rispetto ai 226,2 mln del 2022 e conferma di Gian Maria Mossa come amministratore delegato. Così l’Assemblea degli Azionisti di Banca Generali, riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio dell’esercizio 2023.

L’Assemblea si è tenuta a porte chiuse e ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per i prossimi tre anni. Confermato il quarto mandato consecutivo all’amministratore delegato –Gian Maria Mossa- e riconferma alla presidenza per il Group General Counsel di Gruppo –Antonio Cangeri. Nel nuovo board entrano anche tre nuovi rappresentanti e i sindaci.

L’assemblea ha salutato ringraziando i consiglieri uscenti che lasciano forti di risultati record della banca nel 2023 (utile netto in aumento del 58% a €326,1 milioni). Agli azionisti ben 251,2 milioni di monte dividendi, corrispondente ad un payout del 77%. La cedola verrà distribuita in due tranche: la prima di 1,55 euro per azione con data di stacco il 20 maggio, la seconda di 0,60 euro con data di stacco il 24 febbraio 2025.

Banca Generali alza il velo sull’utile netto

La Banca ha reso noto che a livello consolidato, l’utile netto si è attestato a 326,1 milioni (€ 213,0 milioni nel 2022) e ha attribuito agli azionisti un dividendo complessivo di 251,2 milioni corrispondente ad un payout totale del 77% dell’utile consolidato dell’esercizio 2023, costituito da una quota del 77% dell’utile ricorrente, pari a 245,4 milioni e da una quota pari al 100% dell’utile non ricorrente, per un ammontare di 5,8 milioni di euro.

Il nuovo cda di Banca Generali

L’assemblea degli azionisti ha anche nominato il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, nominando Antonio Cangeri presidente e confermato Gian Maria Mossa amministratore delegato di Banca Generali.

Nel dettaglio, dalla lista 1 presentata da Assicurazioni General, sono stati eletti nel CdA:

Antonio Cangeri,

Gian Maria Mossa,

Azzurra Caltagirone,

Lorenzo Caprio,

Roberta Cocco,

Alfredo Maria De Falco,

Anna Simioni

Cristina Zunino.

Dalla Lista 2 presentata dai fondi e investitori istituzionali è stato eletto Paolo Ciocca.

Nominato anche il nuovo collegio sindacale, che rimarrà in carica per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. Nel dettaglio, il neoeletto Collegio Sindacale è composto da:

Natale Freddi (Presidente), quale primo e unico candidato della Lista n. 2 presentata da una pluralità di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali sotto l’egida di Assogestioni, risultata seconda per numero di voti,

Giovanni Garegnani e Paola Carrara (Sindaci Effettivi), rispettivamente primo e secondo candidato della Lista n. 1 presentata da Assicurazioni Generali S.p.A., risultata prima per numero di voti.

Sono stati eletti Sindaci Supplenti le signore Maria Maddalena Gnudi (primo candidato della Lista n. 1 presentata da Assicurazioni Generali) e Diana Rizzo (primo e unico candidato della Lista 2 presentata da una pluralità di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali sotto l’egida di Assogestioni).